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除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水充飢」

▲▼除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水維生」。（圖／翻攝微博）

▲門鎖出問題，導致女子被困浴室出不來。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京一名女子除夕夜進入浴室洗澡，洗完澡後卻發現浴室的門鎖出了問題，麼樣都打不開門，直到鄰居聽見求救聲才終於獲救，總共困在浴室超過30個小時，脫困時已經初二。

根據陸媒報導，女子除夕當晚跟往常一樣進入浴室洗澡，隨手關上了門，但洗好澡之後，卻發現浴室的門打不開，「能聽見把手在轉動，但門鎖卻不會動。」

女子沒有把手機拿進浴室，門鎖又出了問題，只好把蓮蓬頭拆了下來，擊破門上的玻璃，想把手伸出去從外面開門，但破碎的空間太小，仍然無法把門打開。

▼女子試圖打破玻璃脫困，但並沒有成功。

▲▼除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水維生」。（圖／翻攝微博）

嘗試了各種方法都打不開門，女子只好開打大喊呼救，但一直都沒有人聽見，由於太過疲勞，還在馬桶上睡著，醒來之後又餓又渴，也只能先喝自來水充飢止渴。

女子後來想到，可以透過敲擊浴室內的水管，引起樓上或樓下鄰居的注意，於是就每隔一個小時用力敲擊水管，終於在初二凌晨引起樓下鄰居的注意。

女子表示，當時她靠著大聲呼喊跟鄰居對話，並告訴對方大門密碼鎖的密碼，鄰居成功進入房間，幫忙找來了鎖匠，鎖匠把門鎖鋸開之後，她才總算脫困。

女子指出，她從除夕凌晨被困到初二凌晨，總共經過了30個小時，非常感謝鄰居以及鎖匠的幫忙，「鎖匠師傅知道我已經很長時間沒吃東西，回去之後，又特別幫我送來了麵包跟牛奶。」

▼女子最後透過敲擊浴室管道，引起鄰居注意。

▲▼除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水維生」。（圖／翻攝微博）

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