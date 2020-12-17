牌桌上互譙「X拎老母」！輸家撂人圍毆牌友　贏錢的反擊捅傷2人

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子到友人家打麻將喝酒，其中一名牌友輸了幾把，多次「問候」他老母，雙方互罵引爆衝突，牌友不滿，找友人助陣將男子痛毆，他火大拿水果刀反擊，分別刺傷2人右胸、右大腿，警方獲報逮捕男子，並協助2人送醫，訊後依殺人未遂移送偵辦。

▲打麻將互罵三字經，許男找人圍毆張姓牌友卻遭持刀反殺，事發在新莊麥當勞門口 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，59歲張姓男子經常到新北市新莊區中港路的友人住處打麻將，16日晚間8時許，張男再度赴約打牌喝酒，過程中牌友55歲許姓男子不斷輸錢，火氣上來怒譙「X你老母」，張男也出言反嗆，雙方邊打牌邊互罵，場面幾乎失控，最後翻臉乾脆不打了。

晚間11時，牌局不歡而散後，許男下樓打電話找來57歲吳姓男子，2人動手圍毆剛走出門的張男；張男雙手不敵四拳，跑回牌友家中廚房，隨手拿一把水果刀跑下樓，見許、吳2人要騎機車離開，立刻衝上前刺殺吳男右大腿，再捅許男右胸，逞兇後棄刀準備逃逸時，遭趕到的警員逮捕。

警方逮捕張男後，立刻將受傷的2人協助到院治療，經緊急救治都沒有生命危險，張男也在衝突過程中，被毆傷鼻樑，造成5公分撕裂傷。由於兇殺現場剛好是麥當勞速食店門口，警方也找了目擊民眾詢問了解事發經過，並待3人治療包紮後帶回派出所，訊後將張男依殺人未遂罪移送偵辦。

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