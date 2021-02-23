聯合國秘書長痛批：有些國家以防疫為由打壓異己

▲聯合國祕書長古特瑞斯。（圖／路透）



文／中央社日內瓦22日綜合外電報導

聯合國官員今天嚴詞批評一些國家以防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為藉口，來合理化掃蕩異己和打壓批評聲浪的行為。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）以預錄影片方式，在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）年會發表開幕演說。他指責一些國家利用防疫限制措施，來削弱政治反對勢力。

古特瑞斯表示：「有些國家當局以疫情為藉口，部署了嚴厲的安全回應和緊急措施，來鎮壓異己、將基本自由定罪、令獨立報導噤聲及限制非政府組織（NGO）的活動。」他並未點名哪些國家。

古特瑞斯還說，在一些國家，「疫情相關限制措施被用來顛覆選舉過程、削弱反對勢力聲音及打壓批評」。

同一時間，「捍衛人權人士、記者、律師、政治運動人士甚至醫療專業人員，因為批評政府對疫情採取的回應或缺乏行動，而遭到拘留、起訴、威嚇和監視」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）也在這場視訊會議上，譴責一些國家以疫情為藉口「不合法限制公眾自由…及使用不必要或過度武力」。

巴舍萊透過錄影告訴聯合國人權理事會：「我認為我們全都了解到，使用武力不會讓這場疫情結束，把批評者關入大牢也不會讓這場疫情結束。…它對經濟、自由、社會和人們的影響才剛開始。」