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美對台交往限制解除再進一步！　美駐WTO代辦首會台灣代表

▲▼美國駐世貿代理館長畢斯比（David Bisbee）。（圖／翻攝自推特「@JoostPauwelyn」）

▲美國駐世貿代理館長畢斯比與台灣代表見面。（圖非本文當事／翻攝自推特「@JoostPauwelyn」）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

中華民國常駐世界貿易組織代表羅昌發2月11日在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長畢斯比會面，顯示美國總統拜登政府沿襲川普政府解除對台交往限制政策，台美關係持續深化。

常駐世貿組織（WTO）代表團今天表示，畢斯比（David Bisbee）應邀在2月11日赴台灣駐團辦公室與羅昌發會面，雙方討論包括WTO事務，WTO改革、新任WTO秘書長、美國拜登新政府展望及與台灣有關調解與仲裁倡議等議題交換意見。

過去美國駐WTO代表團團長曾參與台灣駐WTO代表團舉辦的新春晚會等活動，但前往台灣代表團洽公則為首次，顯示駐團經營有成，台美關係較以往更加緊密。

雙方會面允諾未來就共同關切議題加強合作，持續深化台美關係及共同捍衛多邊經貿體系。

美國前駐WTO代表團大使習達難（Dennis Shea）已離任，由公使畢斯比暫代並代表美國出席會議。目前美國尚未公布新駐團大使人選，但可能將會是美國貿易代表署（USTR）三位副代表之一出任，並與預定新任代表戴琦共同接受國會審查任命。

自從美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布解除對台交往限制內規後，陸續有台美駐外館長會晤，近日美國國務院邀請駐美代表蕭美琴前往拜會並對外公布，象徵拜登政府將延續此項政策。

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