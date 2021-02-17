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瘋電影／銀龍出任務　尋找天堂之境飛龍棲息地

文／賴賴

▲▼銀龍出任務。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

非常非常好看，適合國小中年級以上觀賞，劇情飽滿流暢，有點公路電影的味道，但是橋段製造許多趣味內容，引人發笑，故事不僅寓教於樂，充滿教育內涵，人物設定有戲肉，就算你沒有家人，都可以邁步向前進，只要心存善念，永遠會有好事發生，德國劇本從來不令人失望，工整內涵劇情到位，超推薦。

飛龍翱翔天際的畫面超美妙，場景有山有水不斷轉換不同視覺，非常有誠意的動畫設計，單就美術視覺就有許多驚喜，地球原來擁有爆多仙境美景，卻因人類恣意濫墾濫伐，傷害整的個大自然，山林減少物種漸漸滅絕，電影中有藍天碧海、山川河谷、森林雪山、沙漠海島，將許多地球的風景盡力呈現，導演對於電影想要表達的深度，以影像教育環保意識，而不是不間斷的對白推進劇情，很棒很棒的劇本，這部分小朋友可能不一定理解。

整體感是好看的，銀龍IP令人喜愛，會想要擁有這片動畫的周邊商品，期待這部電影出第二集。


片　　名：銀龍出任務
英文名稱：Dragon Rider
類　　型：動畫
上映日期：2021-02-10
片　　長：未提供
導　　演：托默埃舍(Tomer Eshed)
演　　員：湯瑪士桑斯特(Thomas Brodie-Sangster) 、 費莉絲蒂瓊斯(Felicity Jones) 、 派屈克史都華(Patrick Stewart) 、 佛萊迪海默爾(Freddie Highmore)
國　　家：德國
語　　言：英語
發行公司：木棉花


劇情大綱

《銀龍出任務》故事描述被龍族包袱困柱而成長的銀龍「飛克」，因人類即將入侵龍族隱居的家園，決定與同住於森林的精靈族兼摯友「黃小玲」挺身行動，尋找傳說中的飛龍聖地-「天堂之境」。

兩人誤闖人類世界，以為可以透由「智慧大神－網路」找到線索，沒想到卻認識了意圖不明，自稱「龍騎士」的男孩，一心尋求友好信任的飛克、與對人類充滿不信任的小玲，就這樣與「龍騎士」組隊。

不太靠譜的三人搭檔，在廣大的天際，與緊鄰的危機中，勇闖世界盡頭，展開橫跨歐亞非的冒險，向龍族的最後樂土，傳說中的「天堂之境」前進…

▲▼銀龍出任務。（圖／imdb）

▲騙子冒充龍騎士躲避警察追捕，金靈懷疑人類身分但飛龍堅信。

▲▼銀龍出任務。（圖／imdb）

▲電影視覺有許多地球大自然美景。

▲▼銀龍出任務。（圖／imdb）

▲就在沙漠中巧遇貴人教授獲得寶貴訊息。

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