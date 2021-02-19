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瘋電影／跟你老婆去旅行　給你一千萬讓你老婆跟我出國

文／賴賴

▲▼ 跟你老婆去旅行。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，剪輯俐落節奏緊湊，劇情過程中有許多道反轉，看到最後有驚喜，過程中帶著外甥女一同觀影，她哭到不能自己，音樂好聽劇情感動，其實最後有許多可能性，劇本基本上很聰明，中後段雖然劇情仍走保守喜劇，但故事好看，看完心情會好的過年喜劇片。

看了片名不會太吸引人想去看，反而是進了影院，加拿大美景盡收眼底，而大量的英文對白卻一點也不感到憋角刻意，是難得的一種新嘗試，加拿大的楓葉季實在太震撼壯觀了，單就目前不能出國的環境，看看這片超療癒。

林孝謙導演進步許多的操作調度，很好看說，推薦進院觀賞有驚喜。


片　　名：跟你老婆去旅行
英文片名：A Trip With Your Wife
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2021-02-10
片　　長：01時34分
導　　演：林孝謙
演　　員：陳妍希(Michelle Chen) 、 張書豪 、 鳳小岳(Rhydian Vaughan) 、 禾浩辰（布魯斯）
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：傳影互動


劇情大綱

阿誠（張書豪飾演）與阿智（鳳小岳飾演）在大學時代既是室友、又是麻吉，某次社團表演，阿誠對吉他社的漂亮女生小雅（陳妍希飾演）一見傾心，阿智基於好友情誼發誓要幫阿誠追到小雅，但當阿誠如願與小雅在一起之後，阿智卻消失了…

大學畢業後，阿誠順理成章與小雅結婚，展開創業的日子。幾年後阿誠的公司缺乏資金面臨倒閉危機，他四處籌錢、甚至想賣掉小雅努力經營的蛋糕店，兩人吵到不可開交，關係瀕臨冰點。沒想到這時候阿智出現在兩人面前，他願意提供阿誠需要的資金一千萬，代價是：小雅單獨陪他去旅行！

這荒謬的要求阿誠竟然動了心！小雅見阿誠如此不在乎她，心灰意冷地跟著阿智出國旅行。阿智是否真的對小雅別有用心？阿誠要如何追回小雅？三人間的感情糾葛到底怎麼回事？

▲▼ 跟你老婆去旅行。（圖／yahoo）

▲一出國就上演偶像劇橋段。

▲▼ 跟你老婆去旅行。（圖／yahoo）

▲老公偷偷跟蹤好友與妻子。

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