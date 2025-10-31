　
名家焦點 葉文忠

閱之海筆記／五個女人，救不了溥儀的性功能障礙！

▲溥儀與婉容。（圖／公共版權照片）

▲溥儀與婉容的合影。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

大清「末代皇帝」溥儀一生中娶過五個女人，卻始終沒有留下子嗣，殊為怪事。根據歷史資料揭露，主因是他有性功能障礙。但為何會如此，說法很多，其中一說這是先天性的。之二，他被關在蘇聯戰俘營時，他的大臣們向蘇聯爆料：溥儀是同性戀：對象是他的侄子毓喦。

之三，在他的自傳《我的前半生》裡有提到，他十多歲時，服侍他的幾個太監怕他晚上跑出去，而他們自己也很想回家，於是經常找來幾名宮女，在晚上「侍候」他。久而久之，他就「給玩壞了」。

▲文繡穿著朝服的照片。(圖／公共版權照片)

文繡穿著朝服的照片。(圖／公共版權照片)

1922年，16歲的溥儀大婚。圈選后妃時，他第一個圈選的是文繡；接著才是婉容。按理說文繡應該是皇后，婉容為貴妃。但文繡樣貌不及婉容（時年17歲）漂亮，結果兩人地位逆轉。這也是溥儀婚姻悲劇的開始。文繡入宮時還未滿13歲。入宫後被封為淑妃，卻一直遭到冷落（據說溥儀從未臨幸過她）。

1931年時文繡終於忍不住了，憤而提出離婚！中國歷史上向來只有皇帝廢后妃；妃子主動提離婚的（而且成功了），還真是史上頭一遭。

不過文繡算是幸福的。婉容雖然早年得到溥儀的偏愛，但她患有遺傳自父親榮源的輕度精神疾病（可能是思覺失調症，又稱精神分裂症），靠鴉片緩解，後來更成了重癮者。加上兩人一直無子、溥儀對文繡提出離婚一事怪罪婉容爭寵、以及婉容反對到東北成立滿州國，兩人關係逐漸惡化。

▲婉容居住天津時所拍的照片。(圖／公共版權照片)

婉容居住天津時所拍的照片。(圖／公共版權照片)

更糟的是，婉容後來跟兩名侍衛私通，並產下一女。據2006年北京再版、把刪去的內容解密後復原的《我的前半生》裡記載：溥儀把婉容生下來的女兒扔進鍋爐裡！此事一直瞞著婉容，溥儀謊稱把她的女兒交給她哥哥聘來的保姆撫養。婉容思女成狂，最後成了瘋子。滿洲國覆滅後，婉容被當地共黨游擊隊俘虜，1946年死於吉林省延吉監獄，下葬地不明，最終連屍骨都找不到。

跟文繡離婚後，溥儀在1937年時續娶了一名妃嬪：後來獲冊封為「祥貴人」的譚玉齡。溥儀十分寵愛她，無奈五年後譚玉齡因傷寒去世，年僅22歲。但她的真正死因始終是個謎。

▲譚玉齡。（公共版權照片）

▲溥儀最愛的女人：譚玉齡。（公共版權照片）

有一種說法是：日本「御醫」吉岡安直中將建議溥儀選一名日本女子入宮，但溥儀因為已選中譚玉齡拒絕了，讓吉岡感到不滿。譚玉齡患有膀胱炎，但在吉岡的一次診治和注射後，不到第二天她就猝死。溥儀一直將譚玉齡的照片帶在身邊，直到1967年逝世；照片背後寫著「我的最親愛的玉齡」字樣。

1943年，15歲中學生李玉琴被滿洲國皇帝溥儀封為福貴人。日本投降後，她跟婉容一起逃亡，被東北抗日聯軍俘獲。後來，在軍隊要求下，她寫下跟溥儀的離婚聲明，家人將她接回長春。1957年5月，兩人正式離婚。溥儀的最後一位妻子李淑賢，是北京市朝陽區一家醫院的外科護士，經媒人介紹後，兩人於1962年結婚。之前她有個兩段婚姻。溥儀是她的第三任丈夫。

10/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

空氣、道路真是甜的　台南考古出土清代「糖碎」修成道路

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

溥儀婉容文繡譚玉齡滿洲國.關東軍閱之海筆記

