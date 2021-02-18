瘋電影／法國大革命　民怨沸騰路易十六斬首

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情零碎情緒難以集中很可惜，史詩級的大作，幾乎所有演員都喊得出名字，而場面浩大，攻佔巴士底獄如此重要的法國歷史，為民主開啟大門，貧民苦不堪言的生活，終於在路易十六這一代畫下句點，至少老百姓已有自由民主意識，唯一感覺可憐的就是路易十六，即使電影也沒為他說太多話，不了解他的歷史實在看不出來他哪裡十惡不赦必須死，看完心情沒有很好的歷史故事。

電影中的國民大會視覺和巴黎農民割稻的畫面，都相當震撼，猶如立體回到當時，而服裝造型也都非常到位，老百姓對法國皇室的回擊，可以感受到貧富懸殊最後的人民力量，不論哪個時代都一樣，操縱權力者終究官商勾結的貪得無厭，台灣的房市正有此現象，全世界人都驚訝為何台灣人能忍受這種沒道理的房價，三分之一的公設比，看電影時也期待何時台灣老百姓有能力反擊。

亙古溯今，擁有權力後能真正站在老百姓位置思考者，少之又少，選舉原本便是金錢運作遊戲，沒有錢要選舉至今，除了已經擁有聲量的演藝人員以外，能夠素人參政而又不被權力利益遮掩者，少之又少，電影說的是人民終究有力量，但似乎沒有幾個從政者真的在意過，畢竟四年就換人，沒有生命危險之虞。

片 名：法國大革命

英文名稱：One Nation, One King

類 型：歷史/傳記、劇情

上映日期：2021-02-19

片 長：02時02分

導 演：皮耶休雷(Pierre Schoeller)

演 員：加斯帕德尤利爾(Gaspard Ulliel) 、 阿黛兒艾奈爾(Adèle Haenel) 、 奧利維耶古賀梅(Olivier Gourmet) 、 路易卡瑞(Louis Garrel)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

在1789年，人們加入了這場革命，以不同視角讓觀眾了解、去發現、去感受，這場關乎所有人的革命。從從路易十六世，到勞動階層的婦女，以及更加困苦的人們，所有人的命運因此而交織，歷史終將翻頁，而國王的命運也即將浮現…

▲連農村婦女都走上街頭抗議，罷免貴族將食物還給民間。

▲許多場景皆依照當代畫家所匯出的畫作模擬而成。

▲國民大會與農民的對話，無法達成一致，必須將國王請至巴黎處理。

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