　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／法國大革命　民怨沸騰路易十六斬首

文／賴賴

▲▼法國大革命。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劇情零碎情緒難以集中很可惜，史詩級的大作，幾乎所有演員都喊得出名字，而場面浩大，攻佔巴士底獄如此重要的法國歷史，為民主開啟大門，貧民苦不堪言的生活，終於在路易十六這一代畫下句點，至少老百姓已有自由民主意識，唯一感覺可憐的就是路易十六，即使電影也沒為他說太多話，不了解他的歷史實在看不出來他哪裡十惡不赦必須死，看完心情沒有很好的歷史故事。

電影中的國民大會視覺和巴黎農民割稻的畫面，都相當震撼，猶如立體回到當時，而服裝造型也都非常到位，老百姓對法國皇室的回擊，可以感受到貧富懸殊最後的人民力量，不論哪個時代都一樣，操縱權力者終究官商勾結的貪得無厭，台灣的房市正有此現象，全世界人都驚訝為何台灣人能忍受這種沒道理的房價，三分之一的公設比，看電影時也期待何時台灣老百姓有能力反擊。

亙古溯今，擁有權力後能真正站在老百姓位置思考者，少之又少，選舉原本便是金錢運作遊戲，沒有錢要選舉至今，除了已經擁有聲量的演藝人員以外，能夠素人參政而又不被權力利益遮掩者，少之又少，電影說的是人民終究有力量，但似乎沒有幾個從政者真的在意過，畢竟四年就換人，沒有生命危險之虞。

片　　名：法國大革命
英文名稱：One Nation, One King
類　　型：歷史/傳記、劇情
上映日期：2021-02-19
片　　長：02時02分
導　　演：皮耶休雷(Pierre Schoeller)
演　　員：加斯帕德尤利爾(Gaspard Ulliel) 、 阿黛兒艾奈爾(Adèle Haenel) 、 奧利維耶古賀梅(Olivier Gourmet) 、 路易卡瑞(Louis Garrel)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

在1789年，人們加入了這場革命，以不同視角讓觀眾了解、去發現、去感受，這場關乎所有人的革命。從從路易十六世，到勞動階層的婦女，以及更加困苦的人們，所有人的命運因此而交織，歷史終將翻頁，而國王的命運也即將浮現…

▲▼法國大革命。（圖／yahoo）

▲連農村婦女都走上街頭抗議，罷免貴族將食物還給民間。

▲▼法國大革命。（圖／yahoo）

▲許多場景皆依照當代畫家所匯出的畫作模擬而成。

▲▼法國大革命。（圖／yahoo）

▲國民大會與農民的對話，無法達成一致，必須將國王請至巴黎處理。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
台南直播主秀勞力士+500萬現鈔　5男持刀搶工作室！
酒國小昆凌擁1.7億交往男公關　海砸千萬一年後淚控遭騙到懷孕
奧迪Q3連環追撞5車！驚見保時捷「屁股爛掉」　女車主傻眼了
刮刮樂中600…店員看一眼「秒丟回收箱」：沒中　她反駁還被酸

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／法國大革命　民怨沸騰路易十六斬首

瘋電影／銀龍出任務　尋找天堂之境飛龍棲息地

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

瘋電影／法國大革命　民怨沸騰路易十六斬首

瘋電影／銀龍出任務　尋找天堂之境飛龍棲息地

罕見2月颱風！今年首號颱風杜鵑將生成　氣象局：40年僅出現8個

封城期間偷串門開趴！24歲女警喝茫酒駕　高速撞進路邊民宅

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！ 大一登上PTT表特版

中獎人塞爆銀行！他巧遇百萬得主　隔壁又喊「中太多開戶才能領」

瘋電影／法國大革命　民怨沸騰路易十六斬首

曾被前男友打到住院！　女星罹患憂鬱症「甜蜜近況曝光」

快訊／合歡山下冰霰了！武嶺亭一片白茫茫　松雪樓路面易打滑

出身豪門世家！陳由豪姪女鬧婚變　消防前夫控：她簡直獅子大開口

目睹小黑被輾死！　倖存小白現況曝光「幸福背影照」暖哭網友

66歲婦「拜天公」失控倒車爆衝分隔島2傷　姐：她脖子好像會痠

好像很好吃！美短啃手手療癒炸 舔到瞇眼網羨：可以分我一點嗎...

名家熱門新聞

星光奈奈：三招讓女人主動要你

小生：3招判斷男人對妳超有意思

奧客：懂約炮潛規則　一試成主顧

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

奈奈：床上三招讓她沒有起床氣

奈奈：一個問題看男人性愛技巧

夢到貓咪代表什麼意思呢？

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

尋找天堂之境飛龍棲息地

活著跟細姨死了抬回家

星光奈奈：讓她為你瘋狂

更多熱門

相關新聞

尋找天堂之境飛龍棲息地

尋找天堂之境飛龍棲息地

《銀龍出任務》故事描述被龍族包袱困柱而成長的銀龍「飛克」，因人類即將入侵龍族隱居的家園，決定與同住於森林的精靈族兼摯友「黃小玲」挺身行動，尋找傳說中的飛龍聖地-「天堂之境」。

原來冤家可以化解天敵也一樣

原來冤家可以化解天敵也一樣

最高級的決鬥坦克對決

最高級的決鬥坦克對決

活著跟細姨死了抬回家

活著跟細姨死了抬回家

被賀爾蒙操控的姦夫淫婦

被賀爾蒙操控的姦夫淫婦

關鍵字：

瘋電影法國大革命賴賴加斯帕德尤利爾(Gaspard Ulliel)阿黛兒艾奈爾(Adèle Haenel)奧利維耶古賀梅(Olivier Gourmet)

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

輾狗男公司是老婆的　網怒：怎麼開除？

國道追撞勞斯萊斯　駕駛喊「閃遠點」…下秒追尾GG

獨／炫胯下有龍！刺青女師曝2秘笈

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面