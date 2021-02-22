案943被要求參加員工受訓！負責人「這原因」　恐面臨5倍罰金

▲台南市衛生局指將開罰公司負責人。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市某公司共5名菲籍員工（含案943確診個案）於自主健康管理期間未期滿前，被公司負責人要求到公司上課，而台南衛生局21日依法開罰1.5萬元，被外界認為罰款太輕。對此，衛生局今表示，由於有5名員工都是於自主健康管理期間，被要求到公司受訓上課，因此會考量將罰金乘以5倍。

回顧事發經過，指揮中心表示，案943為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀，2月18日檢疫期滿，因公司要求，他同日至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於21日確診。

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另外，案943所屬的公司負責人未聽員工勸阻，於5人自主健康股臉未滿期間，要求幾人前往公司參與教育訓練。對此，衛生局指出，本案係該公司負責人未確實遵守各項自主健康管理規定，於外籍員工自主健康管理期間辦理教育訓練，該局認定違反「傳染病防治法」第36條規定，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關防疫、檢疫措施，衛生局將依同法第70條規定，處新台幣1萬5千元之最高額罰鍰。