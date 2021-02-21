川普宣布「重出江湖」！卸任後將發表首場演說：讓美國再次偉大

▲美國前總統川普傳出將於28日登台演說，試圖重新聚集鎂光燈。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普自從卸任後，就一直住在棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago resort），從此便逐漸遠離鎂光燈的焦點。不過，某不願具名的知情人士透露，川普正計畫28日前往佛羅里達州奧蘭多，在一場保守派年度盛會上發表壓軸演說，藉此批判繼任總統拜登的政策，以尋求除新聚集鎂光燈的焦點。

根據《路透社》報導，美國保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference, CPAC）將於本月25至28日在佛州奧蘭多展開，為期4天，是美國保守派人士年度規模最大的盛會之一，以往皆是辦在華府，而今年則是改辦在佛州。

消息人士向《路透社》透露，川普計畫在該場演說上討論共和黨與美國保守政治運動的未來，並且加以批評拜登上任後實施的，具有「毀滅性」的特赦與邊境政策。

報導指出，川普被指控煽動支持者於1月6日強闖國會發動襲擊，造成包含警察在內共5人死亡，因此遭到國會發動彈劾，13日參議院表決時因未達到所需門檻規定的3分之2，最後得以無罪脫身。川普事後表示，讓美國再次偉大的美好愛國運動才剛開始。

據悉，在該彈劾表決結果出爐後，川普對於贊成彈劾或盼其有罪的13名參眾兩院共和黨人士表達強烈憤怒，並將激烈嚴詞的矛頭指向參議員少數黨領袖來自共和黨的麥康諾（Mitch McConnell）。

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