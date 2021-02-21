華航救援班機出發了！　緬甸台僑下午4時15分抵台

▲華航清晨起飛接送緬甸台僑返台。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／綜合報導

因應緬甸發生軍事政變，政局持續動盪，中華航空公司CI7916航班2月21日清晨7時許出發，接送台商僑民，班機預估下午4時15分抵台；此外，2月28日班次取消，3月14日和3月28日仍有2班救援班機。

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭拘押，若干城鎮都有反對軍方政變的民眾上街頭抗爭，要求軍方釋放翁山蘇姬並停止軍事統治，而軍方則加大鎮壓力道，軍警20日突襲瓦城一座造船廠的反政變示威人群，發生暴力場面，軍警對抗議民眾發射實彈和橡膠子彈，至少造成2人死亡。

對於緬甸發生軍事政變，駐緬甸代表處2月15日公告，華航暫時排定2月21日及28日共2個班次台北往返仰光救援班機，若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在緬甸第一大城仰光（Yangon），他們目前都人身平安。據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約50人，實際人數尚待開票及登機而定。

華航CI7916航班2月21日清晨7時許出發，接送台商僑民，班機預估下午4時15分抵台。另外，華航取消2月28日班機，3月14日及28日將有2個班次的救援班機。