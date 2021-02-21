　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華航救援班機出發了！　緬甸台僑下午4時15分抵台

▲▼華航機師罷工,華航班機降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航清晨起飛接送緬甸台僑返台。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

因應緬甸發生軍事政變，政局持續動盪，中華航空公司CI7916航班2月21日清晨7時許出發，接送台商僑民，班機預估下午4時15分抵台；此外，2月28日班次取消，3月14日和3月28日仍有2班救援班機。

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭拘押，若干城鎮都有反對軍方政變的民眾上街頭抗爭，要求軍方釋放翁山蘇姬並停止軍事統治，而軍方則加大鎮壓力道，軍警20日突襲瓦城一座造船廠的反政變示威人群，發生暴力場面，軍警對抗議民眾發射實彈和橡膠子彈，至少造成2人死亡。

對於緬甸發生軍事政變，駐緬甸代表處2月15日公告，華航暫時排定2月21日及28日共2個班次台北往返仰光救援班機，若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在緬甸第一大城仰光（Yangon），他們目前都人身平安。據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約50人，實際人數尚待開票及登機而定。

華航CI7916航班2月21日清晨7時許出發，接送台商僑民，班機預估下午4時15分抵台。另外，華航取消2月28日班機，3月14日及28日將有2個班次的救援班機。

ET快訊
衛星雲圖還原西濱21車連環撞　駕駛：起霧都看不到！前面全停住
西濱20車連環撞目擊者見「現場起濃霧」　氣象局回應了
西濱20車連環撞2死　轎車「爛到看不出車型」
西濱濃霧20車連環撞1死8傷　「車子剩一半」驚悚照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

華航救援班機出發了！　緬甸台僑下午4時15分抵台

蔡英文恐陷連任後「慘敗魔咒」！名嘴曝：做了原本不敢做的事

共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

歡樂無法黨「解散原因曝光」　呱吉沉重宣告：早預訂好廢黨

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　總統府：全力協助家屬治喪事宜

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

蘭嶼校貓秀「衝天抓燕」神技！等嘸開學餓壞...網笑：偷學飛魚

為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

華航救援班機出發了！　緬甸台僑下午4時15分抵台

蔡英文恐陷連任後「慘敗魔咒」！名嘴曝：做了原本不敢做的事

共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

歡樂無法黨「解散原因曝光」　呱吉沉重宣告：早預訂好廢黨

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　總統府：全力協助家屬治喪事宜

愛莉莎莎喝油「排膽結石」吵翻！醫揭3部位痛太久要小心了

千萬勞工注意！　新制勞制分紅3/5入帳、5種方式查詢最快

交屋後房客不搬走！租約「卡10個月」還險被房仲告　網一看搖頭了

為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

衛星雲圖還原西濱21車連環撞　駕駛：起霧都看不到！前面全停住

洋紅風鈴木盛開　嘉義特教學校、民生國中浪漫好風景

嘉義市史蹟資料館百年楓樹轉紅落葉　滿滿日式風情

嘉縣頻傳非法廢棄物傾倒　請民眾拍照、錄影、定位舉發公害

專用道刷一排違停！他傻見「地上4字」不敢動　怒炸：該加裝翅膀嗎

黃仁燁「三角小包」女生背也超可愛！PRADA推迷你款更好入手

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

蔡英文恐陷連任後慘敗魔咒！名嘴曝原因

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

呱吉沉重宣告　歡樂無法黨「解散原因曝光」

共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

萊豬跑票懲處卡關　黨內人士：吃定我們

林為洲深夜表態　「我反共」

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

民進黨抓包韓國瑜瞎扯政治追殺

歡樂撐不到兩年　「歡樂無法黨」遭內政部廢黨

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　指示台南市府、農委會協助家屬治喪

蔡英文為黃曙光研議「四星上將」？　總統府駁斥

獨／韓國瑜YT敲敲門復出　罷韓大將8字酸爆

罔腰稱「人體試驗懷孕」　柯文哲：他吃太飽啦

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

更多熱門

相關新聞

緬甸暴力鎮壓示威　英擬採取進一步行動

緬甸暴力鎮壓示威　英擬採取進一步行動

緬甸軍警開火驅散不滿政變的示威抗議民眾，造成2人喪命後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天表示，英國將會考慮對涉及暴力鎮壓抗議民眾的那些人採取進一步行動。

男孩頭部中彈！緬軍鎮壓釀2死　歐盟外交首長譴責

男孩頭部中彈！緬軍鎮壓釀2死　歐盟外交首長譴責

緬甸軍警鎮壓民眾釀2死　新加坡：不可原諒行為

緬甸軍警鎮壓民眾釀2死　新加坡：不可原諒行為

緬甸瓦城示威　警開槍2死20傷

緬甸瓦城示威　警開槍2死20傷

華航加開緬甸救援班機　玉山銀：暫時不接回台籍員工

華航加開緬甸救援班機　玉山銀：暫時不接回台籍員工

關鍵字：

華航救援班機緬甸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面