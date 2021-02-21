西濱濃霧20車連環撞1死10輕重傷　「車子剩一半」驚悚照曝

▲現場畫面。（圖／地方中心翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今天（21日）上午7時31分發生重大車禍，共有20輛車撞成一團，目前北上全線封閉。有人看到現場「車輛剩一半」驚悚畫面驚呼，「這到底怎麼撞的？」

據了解，事發於台61線北上254公里，共有6輛大貨車和14輛小客車撞成一團，現場一人明顯死亡未送醫；另有10人送醫，其中2人OHCA命危、8人輕傷，詳細車禍原因還有待釐清。

有網友在「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團發文，貼出車禍慘況，只見瓦斯桶散落一地，多車受損嚴重，還有一輛車被壓縮變「半輛」。原PO表示，現場濃霧，請下東石交流道，走旁邊引道，下一個再上；還有人驚呼，「這到底怎麼撞的？」

▲▼現場畫面。（圖／地方中心翻攝）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）