她直播賣衣！男客找來家裡試穿　下秒脫褲逼幫弄：不要進去就好

▲男客要求到賣衣直播主家中試穿面交，卻趁機猥褻對方，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

工人阿義（化名）在直播中看到正妹直播主在賣衣服，於是私訊對方要求現場試穿，並且面交付款。豈料，阿義抵達後竟起色心，趁機撫摸、親吻女子，還要求對方幫忙「弄出來」。法院審理後，依法判阿義2年徒刑，案經上訴，但遭二審法官駁回。

判決指出，阿義2019年8月24日凌晨觀看賣衣直播後私訊直播主小君（化名），聲稱工地就在對方家附近，要求到小君家試穿衣服，並面交。孰料，阿義抵達後，見小君獨自在家，竟直接將人撲倒，接著抓住小君的手說，「相信我，我不會傷害你的，沒關係，不要進去就好」。

當時，阿義一邊撫摸、一邊親吻小君全身，甚至整個人跪在小君腳踝上，脫掉小君的睡褲，並掏出生殖器喊，「幫我用出來好不好」，經小君拒絕、反抗後，阿義才罷手離去。

案經小君提告，阿義到案坦承犯行，但辯稱，親吻當下，小君並未反抗，且觸碰胸部遭拒後，他就拿東西離開現場，並沒有強行壓制對方、脫褲子等行徑。然而，法官勘驗相關對話後，卻發現小君當時並不太願意面交，但阿義仍積極表示，要到府試穿，還在事發後，傳訊道歉，加上驗傷證明，阿義說詞明顯是卸責，因此依強制猥褻罪，將阿義判刑2年。案經上訴，但遭到二審法官駁回，全案可上訴。

【更多新聞】

深藏隧道中的「426密碼」！基隆劉銘傳隧道整修中 年底將重見天日

女雞頭靚照曝！電眼嫩膚瓜子臉 赴美賣淫「長相定價」1hr最高2萬

疑涉「直播主遭擄案」！台南男與角頭反目 被追砍慘死街頭