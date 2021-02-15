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斜槓人生！電視台女記者換跑道學占星　曝2021大爆發3星座

記者邱中岳／台北報導

「哈囉，大家好，我是被新聞耽誤的占星師。」占星圈又冒出新面孔，常看新聞的觀眾可能會覺得她有點眼熟，事實上林欣原本是新聞台的記者，廚藝不精的她，當初一心想上烹飪課惡補，卻因緣際會選了占星課，從此一頭栽進占星的世界。

林欣表示，新聞工作是以「光速」來看世界，想放生活的緩腳步，於是轉往大學擔任公關，也開啟斜槓人生，與網路媒體合作打造占星節目。

以記者的身分闖蕩新聞圈10年，林欣還曾在新聞台擔任兼任主播以及小主管，但因認為新聞圈的步調太急太快，為了想要慢一點、緩一緩，最後選擇離開，轉戰到大學擔任公關，白天是盡責的媒體聯絡人，下班以後搖身變成「被新聞耽誤的占星師」。

▲▼林欣轉戰東吳大學當公關，研究星座命盤，與網路媒體配合製作節目，開啟了斜槓人生。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林欣在新聞圈10年，但認為新聞圈是用光速在看世界，決定離開緩一緩，讓步調變慢。（圖／記者邱中岳翻攝）

為什麼會掉進占星的世界？廚藝不及格的林欣，原本一心想上烹飪課，但因為課程與上班時間喬不攏，赫然看到從小就很想學的占星課，因此投入占星學的懷抱。學占星超過兩年，林欣表示，星座乍看之下只有12種，但每個人有不同的上升星座、月亮星座、還有水星星座等等，交織出完全不同的人生藍圖。

「太陽星座代表個人的人生觀、整體運勢；月亮星座則代表私下的自己，不熟悉的人根本看不到的一面。」林欣說，每個人的星盤都是獨一無二的排列組合。除了占星，這位被新聞耽誤的占星師也學習塔羅牌，並與網路媒體合作，在攝影棚內錄製節目，放到臉書、YouTube等網路平台。

▲▼林欣轉戰東吳大學當公關，研究星座命盤，與網路媒體配合製作節目，開啟了斜槓人生。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林欣轉戰東吳大學當公關，研究星座命盤，與網路媒體配合製作節目，開啟了斜槓人生。（圖／記者邱中岳翻攝）

林欣說，2021年是風象星座大爆發的一年，運勢最好的TOP3分別是雙子座、天秤座以及水瓶座。運勢奪冠的雙子座，在2021年人生可能更進一階，是可以冒險的一年，過去如果有想做卻無法實現的事，不妨好好把握2021年。

第二名是天秤座，代表幸運的木星和責任的土星，雙雙進入天秤座的戀愛宮位，所以2021年天秤座的朋友，非常有機會桃花朵朵開，想談戀愛、甚至生小孩都可能在2021年夢想成真。

▲▼林欣轉戰東吳大學當公關，研究星座命盤，與網路媒體配合製作節目，開啟了斜槓人生。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼林欣轉戰東吳大學當公關，研究星座命盤，與網媒配合製作節目，開啟了斜槓人生。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼林欣轉戰東吳大學當公關，研究星座命盤，與網路媒體配合製作節目，開啟了斜槓人生。（圖／記者邱中岳翻攝）

第三名則是水瓶座，2021年原本是水瓶座12年來最旺的一年，但容易受到代表變異的天王星影響，人生難免蹦出小意外，但仍舊可能開出12年來最大一朵桃花，也可有嶄新的新身分，很值得期待。

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