離譜車主生技園區內違法「賽車」 　險衝撞裁判畫面曝光

▲2部車在尚未開放的屏東生技園區內違法競速。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近日網路上瘋傳一段影片 ，內容是2部白色轎車，在筆直寬廣的道路上進行「直線加速」賽車 ，2車中間還站著一個藍衣男子充當裁判 ，結果藍衣男子比出「比賽開始手勢」，其中一部白色車輛竟差點撞上他，畫面相當危險，也引發網友熱議。

經網友肉搜，2部車的賽車場地竟然是「屏東生物科技園區」，由於不肖車主直接把馬路當賽車競技場，被園區人員發現後立刻報警，但當下賽車的年輕男子們已經一哄而散。

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由於車主們的違法競速的行為相當危險、誇張，其中一名年輕男子還被踢爆，在競速前前往車行進行裝備檢查、改裝，甚至還稱「為了晚上不要輸那麼難看做一下準備」，令網友們不敢苟同。

轄區警方調閱道路監視器畫面，發現這群年輕人在情人節14日當天凌晨2點多進行賽車，由於該科技園區還未正式開放，道路又寬又直，初判至少有2台車參與違法賽車。警方表示，目前已經通畫面中的車主到案說明，2車競速飆車、改裝車輛噪音部分，將依《道路交通管理處罰條例》第43條第3項，處3萬元以上、9萬元以下罰鍰。



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