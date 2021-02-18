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OL告知懷孕隔月遭解雇　萬國人力挨罰30萬不服提告結果曝

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲萬國人力開除懷孕張姓女職員，遭開罰30萬不服提告，法院判萬國敗訴。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者羅志華／台北報導

張姓女子於2019年3月間，在萬國人力資源有限公司任職時，向人資告知懷孕後，隔月就遭公司以「業績無法達標」為由開除，桃園市府性別工作等會開罰30萬元；萬國不服提告，台北高等行政法院認為，公司得知張女懷孕沒多久就開除，與懷孕應有關聯，判萬國敗訴。

張女自2018年9月起受雇萬國人力，負責招募人才、媒合求職者等業務，2019年3月得知懷孕後告知人資，不料隔月1日即遭解雇，理由是「業績無法達標」，張女申訴後，桃園市府認定萬國違反《性別工作平等法》，開罰30萬並公布公司資訊。

萬國表示，張女清楚公司獎懲標準，自到職後連續7月未達標，有時甚至連標準的一半都未達成，公司早於2019年1月就想炒她了，是人資主任建議後，才決定再觀察，但之後張女仍未改善，才予以解雇，且決議解雇前，也與張女討論過復職、再訓練，並降低業績標準，但都被張女拒絕。

法院認為，萬國若因張女業績未達標才解雇，早就可以開除她了，又何必等知道她懷孕後才炒她，且萬國提出的員工績效表，有部分記載不完整，無法完全採信，又張女於任職期間，業績也不是最爛的，無法認定她真不能勝任工作，此情況下，萬國本可用減薪、記過等方式警惕張女，卻直接將她解雇，尤其在得知張女懷孕後，與先前「給機會」的態度落差極大，認定萬國考量張女懷孕才炒她，判公司敗訴。

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