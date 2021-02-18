賴士葆批蔡英文遇「主權就龜縮」：把TAIWAN塗裝放大不會變偉大

▲蔡英文。（資料照／記者黃國霖攝）



記者蕭羽耘／台北報導

中、日雙方日前對峙釣魚台，國民黨質疑蔡政府對於主權宣示毫無作為，立委賴士葆抨擊，總統蔡英文一遇主權爭議就龜縮噤聲，並諷刺就算船艦外觀塗漆改裝，把TAIWAN再放大10倍，台灣也不會因此變得偉大。

4艘中國大陸海警船16日同時停留在釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域，且其中1艘疑似有配備大砲的武器，日本視為「侵入領海」，讓中日兩國緊張對峙。

針對蔡英文尚未對此事作評論，賴士葆在臉書抨擊，蔡政府的軟弱無能與失職令人震驚喟嘆，最諷刺的是總統不斷地重申，她最能捍衛主權，然而多次遇到主權爭議就龜縮噤聲。

賴士葆主張，中華民國捍衛釣魚台主權的紀錄斑斑可考，從歷史文獻到地理位置與法理角度，釣魚台就是我國的領土，宜蘭縣政府更將這個地址頒布為宜蘭縣頭城鎮釣魚台路1號，但是中央政府卻是懦弱得不敢出聲。

賴士葆批評，當中國大陸和日本在釣魚台海域僵持對峙時，相信全民最希望政府做的，是海巡署能夠出去捍衛主權，但是海巡署荒唐不務正業，放著漁權和主權不顧，奉蔡英文之命，忙著在船艦外觀塗漆改裝，把TAIWAN的名字放大。

「蔡英文就算把TAIWAN的字體再放大10倍，台灣不會因此變得偉大。」賴士葆批評，整天藉著小動作強推台獨意識洗腦國人，如果這樣的內宣就是捍衛主權，路人甲乙當總統都可以做得到，連秀肌肉都不敢，怠忽職守、愧對全民，令人不齒。