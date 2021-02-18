生意失敗30年沒見兒子　老爸求每月1.2萬扶養費卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子聲稱因為生意失敗，搞到妻離子散的下場，與兒子已有30年沒有見面，無奈現在年事已高，名下也沒有財產，於是提告希望兒子可以支付每個月1萬2388元的扶養費。但由於陳男自認沒有扶養過孩子，最終被台東地院法官裁定駁回，沒錢可拿。

▲陳男長期與兒子分離。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

陳男在判決書中提到，生意失敗之後，妻子就帶著兒子離開，父子倆已有大約30年沒有見面，這段期間他沒有扶養過孩子，考量到現在年事已高，名下無有價財產，只能仰賴中低收入戶補助金勉強度日，結果又遭台東縣政府以「尚有成年子女」為由停止發放補助金，生活陷入困頓，這才決定提告向兒子要求支付每月1萬2388元的扶養費。

對此，陳男的兒子反駁，父親與與母親離婚時，已經分居7、8年，分居時他大約才就讀小學一年級，自從那時起，父親就沒有扶養過他，也未照料過生活起居，「在我的成長過程中幾近缺席，更遑論給予任何生活費用」，如今強制命令他履行扶養義務，顯然有失公平。

台東地院法官認為，陳男無法維持生活，需要子女扶養為事實，但他也承認過去無正當理由未盡到扶養兒子的義務，衡諸一般社會生活經驗，若現在要求兒子負擔對父親的扶養義務，的確有失公平，最終裁定駁回父親的聲請，全案仍可抗告。