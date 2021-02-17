海巡艦TAIWAN字樣挨批作秀　林俊憲反擊：國民黨到底害怕什麼？

▲海巡艦艇塗裝增加TAIWAN，是蔡英文親下指示。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）



記者蔡文鈴／台北報導

為了讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，總統蔡英文親下指示，國內的海艦艇上塗裝增加「TAIWAN」字樣。不過此舉卻引來國民黨立委陳以信批評，海巡艦艇出海目的不是作秀「護漁權顧主權不能光靠漆油漆塗台灣」，對此，民進黨立委林俊憲反批，國民黨到底在害怕什麼？

總統府發言人張惇涵17日表示，總統蔡英文親下指示，國內的海艦艇上塗裝增加「TAIWAN」字樣，此舉是為了更清楚辨識、更安全執法；海巡署自今年1月起規劃，在艦船艇舷側R.O.C. COAST GUARD上方，新增TAIWAN字樣，目前新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦已塗裝，後續225艘大小型艦艇會陸續塗裝

然而，陳以信卻表示，海巡署不該只是勇於塗油漆改名稱，卻怯於奮勇挺漁民護漁權顧主權，屢屢讓台灣漁民在我國經濟海域吃鱉，甚至遭到日方公務船驅離甚至逮捕，認為海巡署硬起來勇敢執法真正保護我國漁民，這會比在船邊塗上TAIWAN要實際多也重要多了。

對於陳以信不滿「TAIWAN」的塗裝字樣，林俊憲反問加上「TAIWAN」究竟哪裡不對？以台灣的名字走向國際已經是絕大多數國人的共識，國民黨自知民意難違，才找一些無關緊要的理由反對。

林俊憲表示，「台灣」兩個字簡直是國民黨最大的心魔，他們應該好好面對自己的恐懼、問問自己究竟在害怕什麼？才會每次看到這兩個字就反應如此激烈。