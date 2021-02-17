失意女摩鐵輕生反被告縱火　她秀「採買關鍵」獲無罪



▲黃女採買了木炭、鐵盤等物品到汽車旅館輕生不成反被控縱火。（圖／免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓女子因感情受挫，選擇到汽車旅館燒炭自殺，沒想到炭火點燃的濃煙卻引起民眾注意而報警，黃女輕生不成，反被業者提告。新竹地院合議庭法官調查，認為黃女只是想輕生並無縱火造成公共安全危險的不確定犯意，加上根據鑑定報告，事發現場只燒鎔地板，並未延燒也不足以造成延燒，認定未侵害公共法益的可能，判黃女無罪。

據判決，已婚的黃女因感情問題，2018年10月間帶著木炭、鐵盤等物品前往新竹一間汽車旅館準備輕生，沒想到點燃木炭後意外將旅館的木質地板一起燒毀，濃煙不斷從房內竄出，連家具、壁紙、棉被都被燻黑。

119消防人員接獲報案後緊急趕到現場撲滅火勢並將她送醫，才未釀成成災。而準備輕生的黃女也被新竹地檢依放火燒燬現有人所在之建築物未遂及毀損罪起訴。

黃女向法官坦承在旅館燒炭輕生，造成物品毀損，但否認縱火未遂犯行，她辯稱，燒炭當時的炭火與房間設備、家具並未靠很近，無放火故意，也沒想要把旅店燒掉。黃女的辯護人也表示，黃女當日特別購買鐵盤放置木炭準備輕生，就地板受熱、相關物品燻黑的結果，無法證明黃女是故意縱火。

合議庭法官認，本案應審究黃女在旅館內點燃鐵盤上的木炭行為，有沒有放火燒燬旅店的故意，以及是否有侵害公共安全的可能。法官認，放火是指故意使火力傳導於特定的目的物，使其燃燒之意，但據調查報告，黃女供稱當時準備好木炭等用品想要輕生，並未想到要把旅館燒掉，且燒炭位置與房內設備、家具也沒有靠很近。

法官審酌現場傢俱及火源距離，再佐以警消到場救護狀況，現場並無明顯火勢，消防人員也沒有撲滅火勢，只有救人送醫，證明被告點燃鐵盤少量木炭造成火勢輕微，僅造成鐵盤附近有燒鎔現象。

至於旅館業者質疑，雖然房間內的木板、塑膠板、牆壁以及相關建材都是防火材質，但黃女在旅館燒炭的行為，是否侵害到公共安全法益仍有疑慮。消防局的鑑定則認定無延燒到建築物可能性，即使人員未抵達現場，也不足以繼續燃燒，因此不至於侵害公共危險法益。

合議庭法官認，主觀上黃女沒有想點火燒旅館的故意或不確定故意，因點燃木炭造成地板燒鎔，客觀上也不足以延燒，也不足以肇生旅館遭波及，不具對公共法益造成侵害的可能性，因此並未構成犯罪要件，加上檢警提出證據不足以定罪，因此依罪證有疑，利於被告原則，判被告無罪。另毀損部份，因旅館業者撤告，因此毀損不受理判決。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1925



►超美10人份「大同全304不鏽鋼電鍋」大同大同國貨好 蜜紅色讓廚房增色

►2幼女悲認屍！4寶婦急赴醫院顧癌夫 恍神騎上國道遭撞死臟器外露



►阿嬤載外孫女被撞飛 3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家

►新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別



►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌 耳朵打爛變形