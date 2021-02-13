重案回顧／縱火燒死6至親！翁仁賢伏法前放話：我將追殺幾個輪迴

▲翁仁賢犯後毫無悔意，其生前出庭時還屢屢對著媒體比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

記者林昱萱／綜合報導

於2016年除夕夜犯下縱火殺親的翁仁賢，已於2020年4月1日遭槍決伏法，而回顧其犯案經過、犯案後的歷程，及各種兇殘、囂張的語錄，仍是讓人不寒而慄，也正是因此，在其遭到槍決伏法後，其家人也拒絕將其遺體領回。

家中排行老么的翁仁賢，上有4個哥哥、2個姐姐，一家人對其疼愛有加，但他從小性格偏激自負，長大後遇到一連串的挫敗，總認為是因為父母管束太多、兄長不願伸出援手，才會害自己前途盡毀，變成一個沒有成就的人，而僅管其兄長多年來不斷勸導、幫助弟弟，企圖開導他，但卻總是失敗、無功而返。

翁仁賢可怕的想法於2016年的除夕夜，全數化為現實，他趁著翁家子女返回桃園老家吃年夜飯時，事先買好20公升的汽油，接著就在餐廳唯一的走道出入口縱火，冷眼看著血親們陷入火海掙扎，而這場大火，最終帶走了翁仁賢的父母、看護、侄媳、2名親侄的生命。

▲翁仁賢於2020年4月1日晚間伏法槍決。（圖／記者宋良義攝）

翁仁賢犯案之後，不僅沒有絲毫悔意，甚至還多次在庭上怒罵法官、對記者比中指，甚至大言不慚表示，「我多年前就計畫要滅門了」、「畜生都比我家人更值得尊重，至少牠們不會坑人」、「哥哥隻手遮天，把家裡變得是非不分」等語。

翁仁賢被判死後，於2020年4月1日遭到槍決，而據了解其生前最後一餐是滷味配啤酒，但他並沒有將餐點吃完，要被槍決前還非常不配合，並揚言拒絕打麻醉，聲稱自己不想和鄭捷一樣，應該要好好享受死亡的過程，經檢察官、法醫溝通之後才鬆口同意施打，導致伏法時間因此延後1個多小時。

▲翁仁賢直到死前都毫無悔意。（圖／ET資料照）

翁仁賢最終於當天晚間8點38分在台北看守所，被朝心臟連開兩槍後伏法，並於晚間9點經法醫確認死亡，遺體交由殯儀館冰存，而值得一提的是，翁仁賢伏法前仍嘴硬，放話要家人好好保重身體，「我會追殺好幾個輪迴」，可見其直到死亡前的最後一刻，都毫無悔意，帶著對家人最大的惡意，結束一生。

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