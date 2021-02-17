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「防疫保單」驚爆3百多萬張天量！台產統計出爐　盼6月底前全數出單

▲▼台產險針對新冠肺炎所推出的防疫保單，一推出就受到民眾歡迎，掀起一波搶購熱潮。在保單1/25最後銷售日當天，台產險總公司外又聚集一批搶搭保單末班車的搶購民眾，蔚為奇觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台產正在加速「防疫保單」核保、出單中。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險在今（17）日牛年開工第一天，在官網發布一封拜年信，內容表示，如果防疫保單要保書在本公司停止收件前送達者，權益均已獲得保障，目前正加速處理核保與出單作業，並已陸續寄發保單，期望於6月底前全數完成。

台產表示，非常感謝保戶長期的支持與鼓勵，臺灣產物保險為全國歷史最悠久之產物保險公司，在穩健經營與客戶導向的經營政策下，長期均能維持強健的資本水準與良好的核保績效，本公司重視企業社會責任，並恪遵公平待客原則，確實保障保戶權益。近日由於本公司「法定傳染病防疫費用保險」受到國人熱烈關注，湧入大量投保案件，能有機會為更多保戶提供保障與服務，在此由衷感激。

如果防疫保單要保書已於本公司停止收件前送達者，權益均已獲得保障。由於此次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，本公司將盡最大努力加速處理，目前台產已專案成立各區服務作業中心，專責本防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於6月底前完成所有岀單作業。

台產指出，已於官方網站設立防疫保險訊息專區，相關保險商品、理賠文件及常見問題均會持續更新公告，後續會再提供保單進度查詢服務，供保戶隨時上網查詢，並再次提醒，台產不會要求重新繳費或刷卡，若保戶所提供的授權書未能完成繳費，會透過經手業務員與您照會補正，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款，所有防疫保險商品相關資訊請以本公司發佈之官方訊息為主。

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