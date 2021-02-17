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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

防疫保單大賣300萬張！　保險達人：台產賺翻了

▲▼台產險針對新冠肺炎所推出的防疫保單，一推出就受到民眾歡迎，掀起一波搶購熱潮。在保單1/25最後銷售日當天，台產險總公司外又聚集一批搶搭保單末班車的搶購民眾，蔚為奇觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台產「防疫保單」銷量破300萬，保險達人兩原因曝「應該不會賠」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

針對「防疫保單」驚爆承保件數高達300萬張，保險達人劉鳳和向《ETtoday新聞雲》記者表示，「台產賺翻了！」根本已超乎他原預估的100萬張。

「應該不會賠。」劉鳳和說明，300萬乘以500元保費等於15億，若一個人最高理賠10萬，最多可以賠到15萬人，若扣掉業務員佣金，剩下12億還是綽綽有餘，因為從去年1月疫情爆發到現在，我國目前確診人數才900多例，隨著疫苗有望問世，加上我國政府經過部桃醫院群聚染疫事件之後，會更加小心，未來疫情應該會逐漸趨緩。

所以台灣產物保險公司應該不會賠錢，而是賺到名與利，畢竟以前有過新安東京海上產險、明台產險、富邦產險等，但較少聽到台灣產物保險，但現在幾乎全國70%的人都有聽過（台灣產物保險）。

「有一點大家沒發現。」劉鳳和指出，隨著台產帶起「低保費、高保障、理賠明確」的保險觀念，未來業務員可能會被客戶逼著找相關的險種，讓客戶承保，因為以前跟業務員買保險，大多都是儲蓄、終身險，保費也不便宜，但防疫保單出現後，就驚爆300萬人購買，顯見低保費、高保障、理賠明確的觀念已大幅提升，「所以最大受益者還是一般百姓」。

雖然網路不乏民眾會因為想領保險金，恐有故意行為等疑慮，劉鳳和強調「當然還是會有少數」，但保障條件也有但書，如境外移入的不賠，還有政府明明有發佈警戒區，民眾還故意進去，也可能不賠，只有純粹不小心感染到的，像是醫生或者其家屬等就可以；不過，以台灣防疫得宜的狀況，這類情形未來應該不多。

目前的隱憂就是怕業務員不想賣，因為一張500元保額的保單，他們能抽取的傭金如果是10%，等於50元，「其實也沒賺到多少錢」。

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