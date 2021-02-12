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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「防疫神單」還沒審完！台產：各地成立作業中心　積極處理建單和核保中

▲▼台產險針對新冠肺炎所推出的防疫保單，一推出就受到民眾歡迎，掀起一波搶購熱潮。在保單1/25最後銷售日當天，台產險總公司外又聚集一批搶搭保單末班車的搶購民眾，蔚為奇觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台產防疫保單目前在核保中。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

臺灣產物保險公司去年12月推出防疫保單，不須確診、免等待期，檢疫及隔離就可獲得補償金10萬，加上保費只要500元，引發民眾瘋搶，導致台產人力、超過預估的風險胃納量等因而停售，截至目前還在核保中。

台產發言人黃志傑日前受訪時表示，目前防疫保單還在核保中，實際銷售數字還無法統計，為加速核保速度，臺產已在各地成立作業中心，積極處理建單和核保事宜，並已陸續出單。

台產也整理出八項民眾關心的問題，如下：

第一，因防疫保單受理案件數量龐大，尚需時日消化單量。有關保單受理之查詢，台產將盡速設置保單受理查詢機制，供民眾查詢。

第二，已陸續開始消化已收件之要保書，只要是110年1月25日下午五點前受理承保者將陸續寄出保單。

第三，若投保完成，暫無用簡訊通知的規劃。

第四，若要保文件資料不齊全者，台產將透過原招攬業務員與客戶聯繫補正，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款。

第五，台產不會針對防疫保險做電訪或照會，更不會要求重新繳費或刷卡。對於文件不齊全或需要補件的照會，一律會透過客戶投保的業務員與客戶聯繫。請民眾留意，切勿受騙。

第六，要保人在要保文件上未約定保險期間者，於本公司完成收件並經同意承保，保險契約自本公司收件日24時起生效；要保人在要保文件上已約定保險期間者，於本公司完成收件並經同意承保，保險契約溯自約定生效日24時起生效。

第七，繳費完成為保單生效的要件之一，惟刷卡並非唯一之繳費方式。若要保人所提供之授權書未能完成繳費，本公司會透過其經手業務員與要保人聯繫補件，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款。

第八，本保單不接受重複投保，有重複者以先受理者為準。

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關鍵字：

台產防疫保單核保

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