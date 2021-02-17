全家只用1燈泡！洗碗機煮食…洗澡要監測計時　摳門女為省錢放大絕

▲貝內特在TLC電視台的節目《省錢出絕招》中公開自己的「省錢秘笈」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

我們都喜歡省錢的小竅門，但對貝內特（Stephanie Bennett）來說，省錢卻是她非常重要的一種生活方式。在美國TLC電視台的《省錢出絕招》系列節目中，貝內特向觀眾展示了她極度節儉的日常生活，以及她為了削減開支所付出的努力。

據《太陽報》報導，貝內特表示，自己從烘乾機裡收集毛絮，並使用這些毛絮來卸指甲油和化妝，這樣她就不需要再購買新的化妝棉了。另外，貝內特家中只有一個燈泡，她在哪個房間需要用到燈時，她就將燈泡拿到那個房裡，這樣她每個月就能省下60美元（約新台幣1680元）的電費。

▲貝內特限制男友在家淋浴的時間不能超過2分鐘。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，貝內特不僅在自己身上落實這些極端的省錢法，她還在家中限制男友羅賓森（Patrick Robinson）的行為。貝內特在家中強制要求大家只能洗「戰鬥澡」，也就是說，每個人的淋浴時間只有2分鐘。為了執行這個規定，貝內特會在羅賓森洗澡時，隨身攜帶一個嬰兒監視器，這樣她就能替羅賓森計時，並告訴對方，時間已經到了。

▲貝內特會用嬰兒監視器監控男友洗澡的時間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

羅賓森對此心藏怨氣，他告訴節目組，「我在2分鐘內根本洗不完全身，我是個大男人，你看，我有一個大個子，我應該進去像個男子漢一樣地洗澡，但我沒辦法洗很長時間，因為貝內特喜歡省下她的水費，所以我沒辦法全身都洗乾淨，這很荒謬，但因為我愛著貝內特，所以沒關係。」

除了洗澡以外，貝內特在使用洗碗機的方法也十分講究。她在洗碗時，會順便將冷凍食品包上鋁箔紙，放在洗碗機裡，這樣洗碗機在用熱水洗碗時，蒸汽就會順便將冷凍食品蒸熟。如果有吃不完的食物或醬料時，貝內特也會想辦法將這些廚餘保存好，並在下一次烹飪時將這些廚餘變成美味的食物。

▲貝內特使用洗碗機做飯。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

羅賓森對於貝內特如此節儉的生活方式不敢苟同，他認為，從事醫療工作的貝內特存下了很多錢，卻一分錢都不想花，這讓羅賓森覺得自己活得十分委屈，「她有錢，我也有錢，我們為什麼要對自己這麼小氣？」

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