亞塞拜然看上「梟龍戰機」棄俄系戰機　原因曝光：買了更破壞關係

▲亞塞拜然也加入了軍購中國、巴基斯坦共同研發的「梟龍戰機」（JF-17）行列。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

去年外高加索戰爭的戰勝國亞塞拜然，傳出有意購買中國與巴基斯坦合作研發的「梟龍戰機」（JF-17），將在未來10年訂購21架，成為繼緬甸、奈及利亞之後第三個軍購梟龍戰機的國家。不過亞塞拜然做為前蘇聯成員之一，長期以來也慣用俄系戰機，為什麼這次會轉向購買梟龍，也引發了許多軍事迷的好奇，對此有大陸網友分析，其實依照現在的國際局勢，亞塞拜然買了俄系戰機，恐怕會更破壞兩國關係。

根據大陸軍事自媒體《思遠軍事》企鵝號分析，亞塞拜然在去年的外高加索戰爭中，戰勝了亞美尼亞，不僅收回納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱納卡）大片土地，還從亞美尼亞獲得鉅額經濟賠償，這將讓兩國差距進一步拉開，使亞美尼亞完全落居下風。

其實依照戰後的局勢，就算亞塞拜然想買俄系戰機，恐怕也不太容易如願，畢竟亞美尼亞也是俄羅斯的重要盟友，在盟友剛剛吃大虧的情況下，俄羅斯向亞塞拜然提供戰機，無疑是落井下石，將破壞兩國之間的關係，所以亞塞拜然也只能選擇巴基斯坦作為採購對象了，畢竟梟龍是中巴聯合研製的先進戰鬥機，目前巴基斯坦國內就有完整的生產線，完全可以自行生產並且出口。

▲梟龍戰機屬於多功能戰機，很適合亞塞拜然。（圖／翻攝自中國軍網）



另一方面，就實用性而言，梟龍戰機非常適合亞塞拜然這樣的小國裝備，因為梟龍造價非常便宜，並且具備多功能的作戰能力，完全可以滿足小國空軍的需求，而且這次亞塞拜然將採購的還是梟龍的升級型號，梟龍Block 3最大特點就是全面升級了航電系統，讓這款戰機可以做到遠距離發現目標，偵測能力號稱不亞於美軍F-35戰機。

▲無人機在這次戰爭中替亞塞拜然立了大功。圖為土耳其製亞塞拜然無人機對亞美尼亞坦克投彈畫面。（圖／達志影像／美聯社）



《思遠軍事》還分析，因為無人機在這次戰爭中，替亞塞拜然立了大功，所以亞塞拜然也希望藉助軍購梟龍的契機，引進更多中國製無人機，繼續保持無人機作戰優勢，雖然土耳其也能夠向亞塞拜然提供無人機，但是相較於中國製無人機，土耳其無人機可能無法與美軍無人機競爭。

梟龍戰機是中國與巴基斯坦合作研發的一款輕型戰機，由於外型與美國的F-16十分相似，而巴基斯坦又是少數同時裝備美國F-16與中國「殲系列」戰機的國家，所以普遍認為梟龍戰機就是參考F-16，進行設計、研發工作。目前，梟龍戰機的組裝生產線在巴基斯坦，並且由巴國負責主要的對外銷售。