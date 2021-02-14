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法國軍艦高調通過南海！北京抗議「辱華」...他分析：根本沒在怕

▲▼法國核動力潛艦翡翠號在塞納號支援艦相伴下穿過南海。（圖／翻攝自twitter@florence_parly）

▲法國核動力潛艦翡翠號在塞納號支援艦相伴下穿過南海。（圖／翻攝自twitter@florence_parly）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電

法國國防部長8日宣布，兩艘海軍船艦近期在南海巡弋，法國24台網站12 日刊登的專訪，學者分析此舉背後的涵義。他們認為，這是法國無懼中國，且將捍衛自身利益的訊號。

法國國防部長帕利（Florence Parly）8日在推特上宣布核子動力攻擊潛艦「翡翠號」（SNA Emeraude）和「塞納號」支援艦（BSAM Seine）近期穿過瀰漫緊張氣氛的南海海域。

帕利寫道：「這支特殊巡邏隊剛才穿行南海。這顯著證明了法國海軍長期遠地部署的能力，與澳洲、美國和日本戰略夥伴並肩。」然而由於中國主張擁有這片爭議水域的主權，法國很可能因此激怒北京。

法國戰略和國際關係研究所（IRIS）亞洲安全專家布里塞（Jean-Vincent Brisset）向法國24台（France 24）表示，法國2020年9月開始的海上任務包含「在印太地區巡弋」，目的就是要展示「法國一直以軍事形式在該區存在」，這也是外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）2017年身為國防部長時的承諾。

法國2019年甚至正式宣布「印太地區」防禦原則，展現法國對此區域的重視。布里塞指出，在美中南海緊張關係和澳中對峙的地緣政治脈絡下，法國企圖提醒世界，法國將捍衛自身在亞洲海域的利益。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）向法媒表示，「就法律層面而言，法國海軍在全球各地航行並進行任務是合法的」。

北京自然不喜歡外國海軍在這片海域航行，但法國也不是第一次這麼做。法國2019年就曾派遣巡防艦通過台灣海峽，北京隨後對此提出抗議。

儘管如此，法國還是決定重返該海域，而且還是派遣核子動力攻擊潛艦。「民意報」（l'Opinion）軍事記者梅榭（Jean-Dominique Merchet）強調，「這釋放的訊號比巡防艦強多了」。

布里塞認為，在外交關係的全球脈絡下，這是法國表明它不害怕與中國間權力關係的一種方式。

波恩達茲則表示，「這是在向澳洲、印度、日本夥伴展現我們並非只會講好聽話。法國必須展示已準備好行動以捍衛我們的原則，唯有如此，我們在這區域才會有公信力」。

報導指出，巴黎這招似乎奏效，因為中國並未對翡翠號正式做出反應。波恩達茲覺得，北京在評估情況後，認為並無必要。

原因除了在於這類潛艦單艘並沒有第一線威脅，更是因為中方的正式反應「可能會招致反效果」。

一方面，中國民意會有政府無法完全掌控該海域的印象；另一方面，對一艘未特別具有軍事威脅的潛艦做出過激反應，會讓其他國家更加覺得中國已把南海視為內海。在美中激化角力下，中國不需要再引起歐洲陣線的反抗。

然而重點在於北京會沈默多久。帕利向法國24台表示，法國預計每年都會在本區巡弋。帕利補充，幾週後，法國計畫派遣「海陸兩棲艦隊」航行至日本。

無獨有偶，「摩爾研究所」（Institut Thomas More）研究員阿梅洛（Laurent Amelot）今天也以「支持台灣--歐洲政策面對中國侵略的策略原則」為題，在國際關係網路媒體「外界大道」（Boulevard Extérieur）刊登專文。

他指出，台灣近年反中情緒高漲，加上優異的抗疫表現與南向外交成效，讓台灣在國際能見度和操作空間上都與日俱增，這是北京不能接受的。

而在北京增強軍事威脅與恫嚇的前提下，「歐洲應該提升其反應高度，並採取建構在其價值觀與利益之上的自主印太策略，支持自由與開放印太策略（Free and Open Indo-Pacific Strategies）」。

阿梅洛在文章最後寫道：「台灣應該在這歐洲新策略中占有選擇性地位。有鑒於在該區的利益，法國聯合德國和英國扮演了重要角色，以共同建構這個成形中的區域自由新秩序。」

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