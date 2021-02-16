「台北大縱走」步徑認證開跑　全新2風格獎狀「畫風精緻」必收藏





▲使用「健行筆記APP」走完全程並取得完成憑證者，可拿到「全程完成證書」。（圖／台北市政府工務局提供）

記者袁茵／台北報導

以主題「環遊台北 Fun縱走一回」的2021年度台北大縱走步徑認證活動，從2021年1月1日正式開跑！台北市政府工務局大地處表示，此次活動設計全新風格的獎狀，畫風精美值得收藏，且蒐集12處活動柱合照或使用「健行筆記APP」走完全程，個別有不同證書與獎品，鼓勵民眾春節期間來一趟「台北大縱走」。

大地處表示，2021台北大縱走的獎狀分為蒐集活動柱合照、使用健行筆記APP兩個版本，畫風柔和優美、色彩豐富，非常值得收藏。目前已完成活動的民眾共有5000多位，參與人次達到2萬3000多人，歡迎還沒有走上台北大縱走的朋友趕快著裝跟上！

大地處道路步道科長陳彥成說，2021年度的認證活動，可以選擇蒐集12處活動柱合照或使用「健行筆記APP」走完全程，各別有不同的證書與獎品，每項獎品數量有限如抽完就只能領取其他獎項，如果有喜歡的獎品，要記得把握時間。

陳彥成提到，年底還會集結所有完成活動的縱友來一次年度大抽獎，獎品十分豐富，邀請民眾一起賺健康、留回憶、抽好獎，相關第一手活動訊息都會更新在「台北大縱走」臉書粉絲專頁。

▼蒐集12處活動柱合照並依範例合成照片者，可拿到「全程完成證書」。（圖／台北市政府工務局提供）