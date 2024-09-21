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大陸 大陸焦點 特派現場

日本男童遭殺害才解禁水產品進口？陸外交部：沒有關聯！

▲▼ 日本福島縣相馬市一處市場，當地捕獲的海鮮。（圖／路透）

▲日本核污水排海後，大陸就禁止日本水產品進口。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸20日宣布與日本就福島核污水排海問題達成共識，將逐步恢復符合規準的日本水產品進口；由於深圳前幾天才發生日本男童遭殺害的案件，有人猜測兩起事件之間有關聯性，但被大陸外交部否認。

深圳日本人學校一名男童18日上學的途中遭一名大陸男子持刀殺害，送醫搶救後不治身亡。根據深圳公安局的通報，嫌犯為44歲的鍾姓男子，沒有固定職業，並有多項前科，包含在2015年破壞公用電信設施、在2019年虛構事實擾亂公共秩序。

▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

案件引發了日本國內的反華浪潮，包含「斷交」「禁止旅遊」「撤離勸告」等關鍵字都衝上了社交媒體X（前稱Twitter）的流行趨勢。同時，日本首相岸田文雄也公開要求陸方，必須盡快針對案件事實進行詳細說明。

就在中日關係因此案降至冰點的同時，大陸外交部突然宣布，中日就福島核污水排海問題達成共識，並稱將與日方開展技術磋商，在中方提出的要求得到充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

由於時機點敏感，有人因此猜測起了兩件事的關聯性，大陸外交部發言人毛寧20日下午主持例行記者會時，日本廣播協會的記者更直接提問，「中日就福島核污水問題達成共識的時間與深圳日本籍男孩被刺身亡事件相隔很近，請問這之間有什麼關聯？」

▼深圳日本人學校外，大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼深圳日本人學校外，一名日本籍男童慘遭中國男性持刀砍死，大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

對此，毛寧回應，「中日雙邊共識內容發表的時間是經過中日雙方密集磋商確定的。關於深圳男孩遇襲的個案，中方已經多次表明了立場，兩者沒有關聯。」

另外，中國大陸駐日本使館也在20日表示，中方對此次事件表示痛心和遺憾，對不幸離世的學生兒童表示深切哀悼，向其父母和家人表示誠摯慰問。中國是法治國家，絕不容許任何違法暴力行為，正在進一步調查案件，將依法懲處兇手。

大陸駐日本使館並強調，根據目前掌握的情況，這是一起個案，「中方一直並將繼續採取有效措施，保障所有在華外國公民安全。」

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

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