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賴品妤認愛曾玟學放閃無極限　「品學兼優」臉貼臉閃瞎網友

▲▼賴品妤表示遇上天菜，正是她的男友曾玟學。（圖／翻攝賴品妤推特）

▲賴品妤表示遇上天菜，正是她的男友曾玟學。（圖／翻攝賴品妤推特）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委賴品妤去年9月被爆出熱戀苗栗縣議員曾玟學，兩人大方認愛強調「會繼續努力品學兼優！」消息一傳出受到各界熱烈祝福，熱戀的兩人也不時在臉書上大放閃，羨煞眾人。

賴品妤與曾玟學的戀情被周刊揭露後，曾玟學透過臉書回應戀情，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力」，隨後，賴品妤也在臉書po出同樣的回應，但不同的是，賴品妤回應，「謝謝大家的關心與祝福，私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優！」多了品學兼優四個字，相當令人玩味。

個性俏皮又鬼靈精怪的賴品妤在認愛後，大方地在IG上PO出男友曾玟學的合照；此外賴品妤也曾在推特PO照大讚男友是「天菜」，更附上一張臉貼臉的親密合照，閃瞎了不少網友。

除了兩人曬恩愛的部分，賴品妤也曾PO出「男友視角」的照片，揶揄曾玟學的拍照技術。照片中的賴品妤身穿蘿莉塔風格服飾十分夢幻，不過另一張由男友掌鏡的照片卻大崩壞，眼睛上吊、表情僵硬，讓美照整個「大走鐘」，許多網友揶揄曾玟學，「想知道曾議員埋在哪？有空去上香」。

▲▼賴品妤首次在IG貼出2張跟曾玟學的親密合照（圖／賴品妤IG）

▲賴品妤在IG貼出2張跟曾玟學的親密合照（圖／賴品妤IG）

▼ 曾玟學捕捉賴品妤醜照。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

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