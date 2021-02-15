以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

▲輝瑞新冠疫苗（Pfizer）。（圖／路透，下同）

文／中央社耶路撒冷14日綜合外電報導

以色列最大的醫療保健業者今天說，一項針對以色列人所做的大規模研究顯示，施打兩劑美國輝瑞和德國BioNTech公司研發的COVID-19疫苗後，有症狀感染率比未接種者下降94%。

法新社報導，以色列的「大眾健康服務」機構（Clalit Health Services）表示，在一項具開創性的計畫中，研究人員檢測60萬名依建議打完兩劑輝瑞藥廠（Pfizer）&BNT疫苗的受試者，以及另外60萬名未接種疫苗的人，以探究疫苗對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防護效力。

「大眾健康服務」以希伯來語發表聲明說：「相較於沒有注射疫苗的約60萬名受試者，接種者之中，出現症狀的感染率下降了94%，引發重症的比率下滑92%。」

聲明又說：「疫苗對所有年齡群體都有保護效力，包括70歲以上的長者。」

以色列推出大規模疫苗接種行動，目前已有380萬人至少施打第一劑，其中240萬人已接種第2劑。

以色列有900萬人口，先前實施第3度全國封鎖，目前正在鬆綁防疫限制，希望能在3月底前讓所有16歲以上民眾接種疫苗。

「大眾健康服務」今天說：「這時候公布初步結果，是為了向尚未接種疫苗的民眾強調，疫苗的防護效力很高，且可防止病情加重。」

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