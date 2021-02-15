喜收老婆800元紅包！人夫一算傻了：這樣對嗎？　釣出更慘結局

記者黃翊婷／綜合報導

今年過年網路流行「安太座」活動，但如果收紅包的對象反過來，情況可能就不一樣了。一名人夫日前在臉書「爆怨公社」PO文表示，收到老婆給的800元紅包，後來仔細一想才發現不對勁，忍不住開玩笑反問，「這樣對嗎？」沒想到竟然釣出其他更慘的人夫，有人只收到168元或20元，甚至還有人連紅包都沒有。

▲原PO收到老婆給的800元紅包。（示意圖／記者林懿捷攝，與本文當事人無關）

原PO提到，老婆給的紅包是牛年收到的第一個紅包，打開一看有8張百元鈔票，象徵「給我發發發」，但後來仔細一想，他的錢、提款卡和存摺都歸老婆管，年終也是，「（紅）包給800這樣對嗎？」

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不過，文章PO出之後，反而釣出更多苦主以及人妻，紛紛留言調侃原PO要知足，「我還看到一個60元的，要知足」、「我包給老公0元」、「不錯了，起碼她還有想到你」、「800比168好，真的，相信我」、「很好啦！我只給老公20元喝飲料」。

還有網友勸原PO看開一點，「其實金額多少沒差，反正拍完照又要交回去了」、「有收到就很棒了，你還敢發言，明年就沒了」、「PO完只剩下紅包袋而已」、「請記得一件事，老婆永遠都是對的」。

▼紅包行情表。（圖／ETtoday新聞雲製作）