　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

窮男挨揍向妻吐舌討拍賣笑…竟與師兄玩弄七國「兩嘴吃遍天下」

▲▼張儀雕像。（圖／翻攝網路）

▲張儀為戰國時期縱橫家，早年遊說時，曾被誤認小偷痛打，最後藉三寸不爛之舌，與師兄蘇秦共同玩弄天下。（圖為張儀雕像／翻攝網路）

記者羅志華／綜合報導

在古時封建時代，有種以遊說君王為業的「縱橫家」，戰國時期2位出名的縱橫家蘇秦、張儀，相傳都是鬼谷子的徒弟，2人學成後，約好不互搶飯碗，分別到不同國遊說，而張儀在還未受重用前，曾因太窮酸，被誤認小偷慘遭痛打，回家被妻子笑時，吐出舌頭激勵自己，後來果真受秦國重用，與掌6國相印師兄蘇秦，兩嘴吃遍天下。

師兄蘇秦學成出關後，先一步得到趙國賞識，以「合縱」策略使秦國外的6國結盟，巔峰時期配戴6國相印，一度使秦國15年不敢出兵；但師弟張儀就沒那麼順利，更曾在遊說過程中慘遭痛毆。

某次張儀到楚國遊說，在一場酒席中，有位主人家裡一塊玉不見了，有人見張儀窮酸的模樣，認為是他偷的，不料主人竟認同這理由，找人將張儀痛打一頓，無辜的他堅不認罪，搜身也找不到東西，一夥人只能將他丟出去。

張儀回家後，妻子笑他如果沒讀那些書、還跑去遊說人，也不會碰到這種衰事，不料張儀竟對妻子張嘴吐舌，笑問說「我的舌頭還在不在？」，妻子好沒氣地回「還在啦！」，張儀相當有自信「那就夠了」，後來果然受秦國重用，以「連橫」（利用各國間的利益衝突）計策瓦解6國聯盟，這也是成語「三寸不爛之舌」的典故。

早發跡的蘇秦，還曾假意找張儀來投靠，卻刻意羞辱以此激勵對方，讓張儀氣得投奔到對趙國威脅最大的秦國，而當張儀得知其中原委後，為感激師兄，承諾只要蘇秦還在趙國，就不會讓秦國攻打趙國，師兄弟倆一時間各有發展，更將七國玩弄於兩嘴間。

我沒有遲到，是時間遲到了！
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
初四車潮炸國道驚見「人造銀河」　網哭屁股爛：南港塞到太魯閣
快訊／大樂透1億一注獨得「獎落這縣市」！連6天開出創紀錄　威
快訊／日本福島晚間又震了！1410房屋慘受損
麥當勞「冰淇淋機」內部曝光　18萬網看傻
小隻馬遭逼性交狂呼救　台中男「速收槍」下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

進包廂10分鐘內⋯遭男客硬上！按摩妹驚逃求救　店長竟冷處理

窮男挨揍向妻吐舌討拍賣笑…竟與師兄玩弄七國「兩嘴吃遍天下」

女三寶彰化逆向害連撞！「大迴轉」掉頭落跑　被逮下場出爐

「亞洲波神」巧巧遭爆染病墮胎　怒告周刊求償400萬結果曝

迷糊女帶78萬搭公車忘了拿　警方定位公車資訊順利找回

盤點崩壞富少！他開小牛炸隧道2死　「蘆竹王陽明」偷拍5女300G影片

新興分局2021日誌筆記本　網羅15位「斜槓員警」創意代言

認識5天就交往！14歲逃家少女「激戰男友21回」　爸找到人傻眼

花800萬買下8輛報廢「國光號」　亞洲車神大改裝賦予新生命

「傢俬」大曝光！雲林縱貫線教父上菜　冷凍儲存500人份高檔食材

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

進包廂10分鐘內⋯遭男客硬上！按摩妹驚逃求救　店長竟冷處理

窮男挨揍向妻吐舌討拍賣笑…竟與師兄玩弄七國「兩嘴吃遍天下」

女三寶彰化逆向害連撞！「大迴轉」掉頭落跑　被逮下場出爐

「亞洲波神」巧巧遭爆染病墮胎　怒告周刊求償400萬結果曝

迷糊女帶78萬搭公車忘了拿　警方定位公車資訊順利找回

盤點崩壞富少！他開小牛炸隧道2死　「蘆竹王陽明」偷拍5女300G影片

新興分局2021日誌筆記本　網羅15位「斜槓員警」創意代言

認識5天就交往！14歲逃家少女「激戰男友21回」　爸找到人傻眼

花800萬買下8輛報廢「國光號」　亞洲車神大改裝賦予新生命

「傢俬」大曝光！雲林縱貫線教父上菜　冷凍儲存500人份高檔食材

陰陽眼朋友警告：住到事故屋了！專家曝2管道「戳破房東黑心真相」

搶賺5G趨勢財有訣竅 ！法人建議追國際龍頭企業　若買相關ETF要先看成分股

璞園跨兩聯盟參戰　SBL、PLG雙球隊寫台籃歷史新頁

初四車潮爆炸國道驚見「人造銀河」！網哭屁股爛：南港塞到太魯閣

「美少女戰士」手錶附變身器裝飾太夢幻　還有迪士尼公主款仙氣逼人

年輕人背房貸不敢生！　立院籲延長零利率補助至幼兒滿5歲

料理猴王是你！牠乖坐桌上幫挑菜　用力瞬間「苦瓜臉糾結」笑翻網

快訊／大樂透1億一注獨得「獎落宜蘭」！連6天開出創紀錄　威力彩25槓

老公一句話衝了！邵庭年收上億業績「拒賣商品曝光」

高雄鄉間的浴火鳳凰！　蘇瑞香獲防火宣導志工楷模

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

挖墳割陰...泰國龍婆生前製陰牌價格曝

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

即／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

快訊／國道「基隆客運」火燒車！46人驚逃

誤把「色色片」上傳警用APP　達人檢舉不成反被法辦

更多熱門

相關新聞

晉國刺客死前一句話　燕趙專出慷慨悲歌之士

晉國刺客死前一句話　燕趙專出慷慨悲歌之士

河北是古燕國、趙國所在的地方，所以河北也稱燕趙之地。黃河在古書中稱「河水」，所以歷史書中的河南、河北、河西、河東都是以黃河為參照物來命名。

單驥／美中新冷戰下的蘇秦與張儀

單驥／美中新冷戰下的蘇秦與張儀

戰國女屍遭扯髮拖行　他23年後錯愕被捕

戰國女屍遭扯髮拖行　他23年後錯愕被捕

成都發現60座戰國巴蜀船棺墓

成都發現60座戰國巴蜀船棺墓

拆百年老房　挖出戰國青銅雙寶劍

拆百年老房　挖出戰國青銅雙寶劍

關鍵字：

縱橫家張儀蘇秦戰國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

合照比OK手勢　環球影城員工開除

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

霸停家前！屋主「側吻封印」秀倒車神技

起底愛莉莎莎高學歷背景！

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面