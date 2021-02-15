窮男挨揍向妻吐舌討拍賣笑…竟與師兄玩弄七國「兩嘴吃遍天下」

▲張儀為戰國時期縱橫家，早年遊說時，曾被誤認小偷痛打，最後藉三寸不爛之舌，與師兄蘇秦共同玩弄天下。（圖為張儀雕像／翻攝網路）

記者羅志華／綜合報導

在古時封建時代，有種以遊說君王為業的「縱橫家」，戰國時期2位出名的縱橫家蘇秦、張儀，相傳都是鬼谷子的徒弟，2人學成後，約好不互搶飯碗，分別到不同國遊說，而張儀在還未受重用前，曾因太窮酸，被誤認小偷慘遭痛打，回家被妻子笑時，吐出舌頭激勵自己，後來果真受秦國重用，與掌6國相印師兄蘇秦，兩嘴吃遍天下。

師兄蘇秦學成出關後，先一步得到趙國賞識，以「合縱」策略使秦國外的6國結盟，巔峰時期配戴6國相印，一度使秦國15年不敢出兵；但師弟張儀就沒那麼順利，更曾在遊說過程中慘遭痛毆。

某次張儀到楚國遊說，在一場酒席中，有位主人家裡一塊玉不見了，有人見張儀窮酸的模樣，認為是他偷的，不料主人竟認同這理由，找人將張儀痛打一頓，無辜的他堅不認罪，搜身也找不到東西，一夥人只能將他丟出去。

張儀回家後，妻子笑他如果沒讀那些書、還跑去遊說人，也不會碰到這種衰事，不料張儀竟對妻子張嘴吐舌，笑問說「我的舌頭還在不在？」，妻子好沒氣地回「還在啦！」，張儀相當有自信「那就夠了」，後來果然受秦國重用，以「連橫」（利用各國間的利益衝突）計策瓦解6國聯盟，這也是成語「三寸不爛之舌」的典故。

早發跡的蘇秦，還曾假意找張儀來投靠，卻刻意羞辱以此激勵對方，讓張儀氣得投奔到對趙國威脅最大的秦國，而當張儀得知其中原委後，為感激師兄，承諾只要蘇秦還在趙國，就不會讓秦國攻打趙國，師兄弟倆一時間各有發展，更將七國玩弄於兩嘴間。

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