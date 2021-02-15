2021重大天象「血月」5月降臨...網憂災難預兆　氣象局解釋了

▲睽違3年未見的「血月」奇景，將在5月登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

2021年天象精彩萬分，其中在5月26日將有睽違3年的「血月」月全食登場，雖然是難得的天文奇景，但自古流傳「月若變色，將有災殃」，卻也讓不少人憂心「希望不是災難的預兆」。氣象局提出科學解釋說明「血月成因」，並不是傳說中不吉祥的血月。

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▲2021重大天象，5月將有血月月全食登場。（圖／台北市立天文科學教育館提供）



今年台灣共可見兩次月食，分別是5月26日的月全食與11月19日的月偏食，其中，5月的月全食將重現睽違3年未見的「血月」奇景，同時也是全年最大滿月，相當特別。

該次月全食在大洋洲、澳洲中部及東部、紐西蘭全程可見，台灣則可見月出帶食。本影食歷時2時22分，全程歷時3時20分，月出時刻為18:31、食既19:09、食甚19:19、生光19:28、復圓20:52、半影食終21:51。

▲自古流傳，「月若變色，將有災殃」，每當「超級月亮」、「紅月」（又稱「血月」）出現時，地球就會發生大災難。（圖／達志影像／美聯社）

不過，自古流傳，「月若變色，將有災殃」，每當「超級月亮」、「紅月」（又稱「血月」）出現時，地球就會發生大災難，也讓不少人擔憂「2021年災難的預兆」、「看了不安」、「希望不是災難的預兆」。

過去在2011年3月日本大地震前，就曾出現「超級粉紅月亮」，事後人們便將災難歸咎在超級紅月上。他們認為，因為超級月亮出現時，月亮距離地球最近，巨大引力增強，導致地球板塊或大氣環流發生變化，引發不可預知的大災難。

▲氣象局解釋「血月」月全食成因。（圖／中央氣象局）

氣象局科學解釋血月成因，月全食時，太陽光沒有照到月球，但因太陽光在經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，不過通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以看起來就是似血的暗紅色，這也就是月全食時的紅色月亮被戲稱為「血月」的原因，並不是傳說中不吉祥的血月。

▲氣象局解釋「血月」月全食成因。（圖／中央氣象局）

除了5月有難得一見的月全食外，2021年的精彩天象還包含4月的天琴座流星雨、5月及7月的寶瓶座流星雨、8月13日英仙座流星雨、10月的獵戶座流星雨、12月14日雙子座流星雨等，其中又以英仙座流星雨的觀測條件最佳。此外，還有行星合、衝與東西大距，以及正開始新週期的太陽黑子等都不容錯過。

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