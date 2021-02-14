銀行男員工躲廁所狂偷拍！2女同事見隔板下「伸出一支」嚇傻

▲銀行男員工二度於員工休息室女廁內，持手機偷拍女同事如廁畫面。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名銀行員工阿正（化名）2020年1月、2月二度在員工休息室女廁內持手機偷錄2名女同事花花（化名）、甜甜（化名）如廁畫面。直到花花與甜甜發現，報警處理，全案因此曝光。對此，新北地院審結，依竊錄非公開活動罪，將阿正判處拘役60日，得易科罰金6萬元。

判決指出，46歲的阿正是新北某銀行員工，與花花、甜甜為同事關係。2020年1月30日、2月3日利用花花、甜甜進員工休息室女廁時，持手機從廁所的隔間門板下方，由下往上拍攝2名女同事如廁過程。花花、甜甜發現遭偷拍後，趕緊報警處理，才得以揭發阿正狼行。

對此，阿正坦承不諱，法官勘驗相關事證後，確認犯行，更痛批阿正為滿足一己慾望，無故持手機竊錄女同事如廁的行為，已造成花花、甜甜2人內心留下難以抹滅的陰影，且行徑膽大囂張，目無法紀，視他人隱私為無物，所為實不可取。

另外，法官考量阿正犯罪動機、目的、手段、智識程度為大學畢業，以及其目前家庭經濟狀況、犯後態度等情狀，依竊錄非公開活動罪，共2罪，各處拘役40日，實際應執行60日，得易科罰金6萬元，並沒收阿正犯案用的手機。