　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀行男員工躲廁所狂偷拍！2女同事見隔板下「伸出一支」嚇傻

▲▼廁所，洗手間。（圖／Photo by Franck V. on Unsplash）

▲銀行男員工二度於員工休息室女廁內，持手機偷拍女同事如廁畫面。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名銀行員工阿正（化名）2020年1月、2月二度在員工休息室女廁內持手機偷錄2名女同事花花（化名）、甜甜（化名）如廁畫面。直到花花與甜甜發現，報警處理，全案因此曝光。對此，新北地院審結，依竊錄非公開活動罪，將阿正判處拘役60日，得易科罰金6萬元。

判決指出，46歲的阿正是新北某銀行員工，與花花、甜甜為同事關係。2020年1月30日、2月3日利用花花、甜甜進員工休息室女廁時，持手機從廁所的隔間門板下方，由下往上拍攝2名女同事如廁過程。花花、甜甜發現遭偷拍後，趕緊報警處理，才得以揭發阿正狼行。

對此，阿正坦承不諱，法官勘驗相關事證後，確認犯行，更痛批阿正為滿足一己慾望，無故持手機竊錄女同事如廁的行為，已造成花花、甜甜2人內心留下難以抹滅的陰影，且行徑膽大囂張，目無法紀，視他人隱私為無物，所為實不可取。

另外，法官考量阿正犯罪動機、目的、手段、智識程度為大學畢業，以及其目前家庭經濟狀況、犯後態度等情狀，依竊錄非公開活動罪，共2罪，各處拘役40日，實際應執行60日，得易科罰金6萬元，並沒收阿正犯案用的手機。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
3女星辦完婚禮氣炸！她喜宴「省略吃飯」錄節目　憲哥：像參觀故
吃屎哥飲酒店狂嗨「慘被痛毆」　哭著開直播
用錢幣刮太慢！他掏出「秘密武器」刮刮樂　網笑：老司機
30元就能吃到！麥當勞、摩斯藏「神秘餐點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

吃屎哥飲酒店狂嗨「十八豆」　慘被服務生痛扁...哭著開直播

爛醉女搭小黃遭色男指侵　她求救「不要弄我」...運將以為是情侶

屏東8歲童慘遭鋼頭鞋打爆膝蓋！母聯手男友凌虐　生父落淚說話了

台南直播主遭擄…爆「睡人女友+騙300萬」被尋仇！知情人曝綠帽男現況

銀行男員工躲廁所狂偷拍！2女同事見隔板下「伸出一支」嚇傻

流落街頭又中風…他遇上「這群人」送上團圓飯　淚喊好幸福

獨／情人節拍片開嗆劈腿女友！他入手保時捷+重機：一個人過超好

重案回顧／高醫男大生化骨水殺人！他「頭冒白煙」苦走100m倒地亡

10萬人為他上凱道！少賺3億不後悔　館長陳之漢爆紅秘辛曝

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

吃屎哥飲酒店狂嗨「十八豆」　慘被服務生痛扁...哭著開直播

爛醉女搭小黃遭色男指侵　她求救「不要弄我」...運將以為是情侶

屏東8歲童慘遭鋼頭鞋打爆膝蓋！母聯手男友凌虐　生父落淚說話了

台南直播主遭擄…爆「睡人女友+騙300萬」被尋仇！知情人曝綠帽男現況

銀行男員工躲廁所狂偷拍！2女同事見隔板下「伸出一支」嚇傻

流落街頭又中風…他遇上「這群人」送上團圓飯　淚喊好幸福

獨／情人節拍片開嗆劈腿女友！他入手保時捷+重機：一個人過超好

重案回顧／高醫男大生化骨水殺人！他「頭冒白煙」苦走100m倒地亡

10萬人為他上凱道！少賺3億不後悔　館長陳之漢爆紅秘辛曝

台灣「旱澇交替」將成常態　80年後北部降雨少25%

一張圖看開工前後天氣！初六起北台灣「濕冷→乾冷」

李玖哲罕見放閃相馬茜！　分隔兩地半年…曬環抱愛妻照甜喊：I Miss U

光喝水不夠！防宿醉吃「4款海鮮暖湯」促肝解毒…醫曝最佳飲用時機

大年初二勤拜廟　黃偉哲祈求神明護佑台南並推銷在地農特產

初三國5「宜蘭－坪林」塞到半夜　初四北返12個地雷必塞路段一次看

自稱「頂尖高收入」！百萬男想買信義區房　不挑格局這條街能找到

2021日本真人電影！佐藤健《神劍闖江湖》完結、神級BL漫畫拍電影

陳品捷經歷過各種方式換東家　盼紅色龍袍帶好運

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍

台江大道6死車禍旁又出事！小貨車重演逆撞實況

快訊／北市忠孝東路大樓火警！濃煙狂竄

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

車身悚留「血掌印」！男身中2刀輕生亡

談好「花8千壞壞」　一看到小姐秒掉頭

老廟換全新「天公爐」　貨車惹的禍！

求子四處奔走！九天玄女一句急壞夫妻⋯結局反轉

台南直播主遭擄　爆送綠帽被尋仇

更多熱門

相關新聞

貢寮3釣客跌落九孔池！空勤出動救援

貢寮3釣客跌落九孔池！空勤出動救援

新北市貢寮四季灣旁的九孔池今晨6時傳出釣客落海，海巡署接獲通報，3名釣客前往該處海釣，但卻不慎失足墜入海中，其中1人事後自行游回岸邊，另外2人則是攀上一旁礁石待援，幸當下3人均穿救生衣，暫無生命危險；但由於目前現場風浪太大，船艇難以接近，因此現已申請空勤直升機協助救援。

新北市藝文中心好禮「犇」向您

新北市藝文中心好禮「犇」向您

新北「三鶯社區藝術共創」成果展

新北「三鶯社區藝術共創」成果展

新北市圖新春限定送閱讀伴手禮

新北市圖新春限定送閱讀伴手禮

西洋情人節　櫻花甜點獻殷情

西洋情人節　櫻花甜點獻殷情

關鍵字：

偷拍銀行新北

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

起底愛莉莎莎高學歷背景！

合照比OK手勢　環球影城員工開除

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面