玩國旅掃「進擊券」補500元！年底前不分平假日爽完無限次

▲觀光業者推出進擊券國旅補助，每房每晚可補500元，不限使用次數。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

為提振國內旅遊景氣，中台灣觀光產業協會聯合觀光業者，推動「進擊券」國旅補助，至今年12月31日前，民眾只要至官網登錄，入住指定飯店就可折抵500元，且補助不限使用次數。

中台灣觀光產業協會理事長黃正聰指出，部份業者會限制平日才能使用，多數為平假日皆可使用。進擊券的基本原則是「官網售價折500元給客人」，已經是全台最大旅宿優惠網站。

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▲▼住宿進擊券，民眾只需上網登錄即可。（圖／記者李宜秦攝）

安心遊2.0臉書官網說明，「進擊券」計畫沒有與任何訂房平台合作，限直接與旅宿訂房，旅客須先致電旅店訂房，告知使用安心遊2.0活動，旅店確認訂單後，方可至活動官網進行登錄。

補助票券形式包括發行紙本票劵及電子票劵，紙本票劵需掃碼QRcode進入網站登錄，與活動網站登錄後憑系統寄發之信件入住即可折抵500元。主辦單位中台灣觀光產業協會每日都會更新參與業者名單，旅客可在業者名單或官網查詢。

安心遊2.0指出，旅客在尚未訂房時無法申請補助，必須訂房後才可申請補助，每房折抵500元，且沒有限制每人使用次數，另外每間合作旅店使用限制皆不相同，平假日適用方式不同，旅客預訂前請查詢名單，或直接詢問各旅店。

▲▼中台灣觀光產業聯盟表示，民眾可掃QR Code使用優惠。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

國旅補助「進擊券」9大Q&A：

1.Q：可以使用訂房平台訂房嗎？

A：目前沒有與任何訂房平台合作，限直接與旅宿訂房

2.Q：如何申請活動優惠？

A：請先致電旅店訂房（告知使用安心遊2.0活動），旅店確認訂單後方可至活動官網進行登錄

3.Q：票劵形式有哪些？

A：發行紙本票劵及電子票劵，紙本票劵需掃碼QRcode進入網站登錄方可使用

4.Q：如何使用活動優惠？

A：與活動網站登錄後憑系統寄發之信件入住即可折抵500元

5.Q：全台飯店都可以使用嗎？

A：有參與活動的旅宿業者都適用，見業者名單(不斷更新中)https://reurl.cc/avRvAl 或官網

6.Q：能否預先申請優惠？

A：尚未訂房無法申請！必須訂房後方可申請

7.Q：折抵500元如何計算？

A：每房折抵500元

8.Q：有限使用次數嗎？

A：沒有限制每人使用次數

9.Q：假日可以使用嗎？

A：每間合作旅店使用限制皆不相同，預訂前請查詢名單，或直接詢問各旅店

安心遊2.0「住宿進擊券」官網：http://www.save500.tw/

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