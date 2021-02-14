什麼是最好的愛情？專家：是我和你情同手足

▲愛情最好的模樣是什麼？專家認為「是我和你情同手足」。（示意圖／CFP）

文／《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》

【最好的愛情，是我和你情同手足】

不怕你們笑話，西門君曾經上過江蘇衛視的一個相親節目：《新相親時代》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目裡，根據慣例，孟非會問每個男嘉賓的擇偶觀。當時我是這麼回答他的：「我嚮往的愛情，是我和你情同手足。」

全場一半人譁然，另一半人做費解狀。

正好，我就藉這篇文章，解釋一下什麼叫作「情同手足般的愛情」。

二○一六年我生日那天，我毫無懸念地又被損友們輪流「轟炸」了。當時醉意已微微

上頭，正想舉起酒杯，當時的女朋友小Y一把搶過去，痛飲而盡，把在場的人都看傻眼了。

當時，我腦子裡充斥著一句話：「我去，就是她了。」

她在西塘駐唱過，所以在喝酒這事上，從不拖泥帶水。

有一次我笑著調侃她：「你就不能偶爾裝個小柔弱什麼的嗎，搞得別人看我倆不像情侶，更像兄弟。」

她高傲冷淡地翻了一個白眼：「對啊，帆哥，該你喊骰子了。」

猶記得我倆確定關係的第一天，聊著聊著，她突然遞給我一根萬寶路。我驚愕地問

道：「原來你抽菸啊！」她酷酷地吐了個煙圈，瞟了我一眼：「對啊，怎麼了？你現在反悔還來得及。」

我自然不服，接過菸點起來，回嗆了她一句：「你這麼酷，以後還不是要我照顧你。」

「不。」她嚴肅地正視我，「我們互相照顧。」

從她的眼神裡，我看到了一份可貴的坦誠。這份真性情，讓我有一種和兄弟們置身一室的錯覺—大家把酒言歡，不去顧慮什麼繁文縟節。

＊ ＊ ＊

我見過很多「行屍走肉」般的愛情，兩人在大眾視線前卿卿我我，如膠似漆，但是回到家後，同床異夢，各懷鬼胎。

很多時候，你和另一半之間只顧著男歡女愛，從不曾像摯友那般打開心扉暢談到天明。很多人應該還對那部電影《史密斯任務》有印象吧？

片中約翰．史密斯和珍．史密斯是一對讓人羨慕的夫婦，但是日子趨於平淡之後，

兩人的感情開始有了間隙。有一天，兩人分別執行任務時候才發現，原來與自己朝夕相處的另一半，居然都是背負著暗殺任務的祕密特務！

如此黑色幽默的劇情，我看完之後，完全笑不出來。

試想一對情侶，夜夜同床，卻不曾窺見對方的靈魂，那是一件多麼可悲的事。

究其原因，是現在太多的男女，彼此之間只是情侶，從不曾是朋友。

我不建議把最好的朋友變成戀人，但是倘若一切已成事實，就理應待戀人為最好的朋友，甚至情同手足。

所謂手足，便是彼此信任之至，沒有重大的祕密需要隱瞞。

小祕密說不說無妨，因為人都需要一定的自我空間，但假使隱瞞了攸關兩人利害的大祕密，便是「不義」。

因為你倆情同手足，她才會安心地奔赴異國他鄉，苦修求學，沒有太多的心理負擔。

因為你倆情同手足，他才敢把提款卡交給你，不用恐慌自己成為下一個冤大頭。

因為你倆情同手足，彼此都心照不宣—在義字當頭的江湖，背叛，是要付出代價的。

很喜歡電影《失戀三十三天》裡的一段台詞：「一段感情裡，在起點時我們彼此相

愛，到結尾時，互為仇敵，你不仁我不義。我要你知道，我們始終勢均力敵。」

＊ ＊ ＊

有一集電視節目《奇葩大會》，一位叫趙大晴的女孩回憶起和前夫的「婚約」，令全場「老奇葩」淚奔。

「我們一起去迪士尼樂園，當眾跪在米奇、米妮面前，特別認真地說了一段：『皇天在上，后土在下。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。』」

我嚮往這種愛情，愛你就像愛兄弟。

小時候我不解為何張無忌選擇趙敏而不是周芷若，長大之後重翻《倚天屠龍記》，似乎找到了答案。

周芷若一生，在張無忌面前百般矯揉造作，搞得後者時常摸不清前者心思，這就罷

了，她僅僅為了一本祕笈，就殺朱兒、害謝遜。試問哪個男人會喜歡這般心腸歹毒、陰晴不定的女子？

再反觀趙敏，義薄雲天，典型的江湖女俠，願意為了張無忌放棄地位，背離家人，不帶一絲猶豫。用她自己的話說：「我偏要勉強。」

為了替張無忌爭取時間，儘管實力懸殊，她也要和武當三俠拚招。張無忌倒在十二番僧的掌下，是趙敏以名節和性命相逼，張教主才撿回一條命。

回想起那些張無忌和趙敏比肩作戰的畫面，你會不會覺得他倆特別像「雌雄雙俠」？

一命搭著一命，就像手足之間血濃於水，永生永世也絕不分離。

我嚮往這種愛情，愛你就像愛兄弟。今日酣飲論人生，他日仗劍走天涯。

「皇天在上，后土在下。」倘若兄台背叛，天地齊誅。

「不求同年同月同日生。」過去未曾相識，不甚重要。

「但求同年同月同日死。」要死，我就死在你的手裡。

願你和他，親如姐妹，情同手足。一拜天地，二拜高堂，夫妻對拜，四拜把子。

★本文經高寶書版授權，摘自《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》。