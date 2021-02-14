　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

什麼是最好的愛情？專家：是我和你情同手足

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲愛情最好的模樣是什麼？專家認為「是我和你情同手足」。（示意圖／CFP）

文／《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》

最好的愛情，是我和你情同手足】

不怕你們笑話，西門君曾經上過江蘇衛視的一個相親節目：《新相親時代》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目裡，根據慣例，孟非會問每個男嘉賓的擇偶觀。當時我是這麼回答他的：「我嚮往的愛情，是我和你情同手足。」

全場一半人譁然，另一半人做費解狀。

正好，我就藉這篇文章，解釋一下什麼叫作「情同手足般的愛情」。

二○一六年我生日那天，我毫無懸念地又被損友們輪流「轟炸」了。當時醉意已微微

上頭，正想舉起酒杯，當時的女朋友小Y一把搶過去，痛飲而盡，把在場的人都看傻眼了。

當時，我腦子裡充斥著一句話：「我去，就是她了。」

她在西塘駐唱過，所以在喝酒這事上，從不拖泥帶水。

有一次我笑著調侃她：「你就不能偶爾裝個小柔弱什麼的嗎，搞得別人看我倆不像情侶，更像兄弟。」

她高傲冷淡地翻了一個白眼：「對啊，帆哥，該你喊骰子了。」

猶記得我倆確定關係的第一天，聊著聊著，她突然遞給我一根萬寶路。我驚愕地問

道：「原來你抽菸啊！」她酷酷地吐了個煙圈，瞟了我一眼：「對啊，怎麼了？你現在反悔還來得及。」

我自然不服，接過菸點起來，回嗆了她一句：「你這麼酷，以後還不是要我照顧你。」

「不。」她嚴肅地正視我，「我們互相照顧。」

從她的眼神裡，我看到了一份可貴的坦誠。這份真性情，讓我有一種和兄弟們置身一室的錯覺—大家把酒言歡，不去顧慮什麼繁文縟節。

＊ ＊ ＊

我見過很多「行屍走肉」般的愛情，兩人在大眾視線前卿卿我我，如膠似漆，但是回到家後，同床異夢，各懷鬼胎。

很多時候，你和另一半之間只顧著男歡女愛，從不曾像摯友那般打開心扉暢談到天明。很多人應該還對那部電影《史密斯任務》有印象吧？

片中約翰．史密斯和珍．史密斯是一對讓人羨慕的夫婦，但是日子趨於平淡之後，

兩人的感情開始有了間隙。有一天，兩人分別執行任務時候才發現，原來與自己朝夕相處的另一半，居然都是背負著暗殺任務的祕密特務！

如此黑色幽默的劇情，我看完之後，完全笑不出來。

試想一對情侶，夜夜同床，卻不曾窺見對方的靈魂，那是一件多麼可悲的事。

究其原因，是現在太多的男女，彼此之間只是情侶，從不曾是朋友。

我不建議把最好的朋友變成戀人，但是倘若一切已成事實，就理應待戀人為最好的朋友，甚至情同手足。

所謂手足，便是彼此信任之至，沒有重大的祕密需要隱瞞。

小祕密說不說無妨，因為人都需要一定的自我空間，但假使隱瞞了攸關兩人利害的大祕密，便是「不義」。

因為你倆情同手足，她才會安心地奔赴異國他鄉，苦修求學，沒有太多的心理負擔。

因為你倆情同手足，他才敢把提款卡交給你，不用恐慌自己成為下一個冤大頭。

因為你倆情同手足，彼此都心照不宣—在義字當頭的江湖，背叛，是要付出代價的。

很喜歡電影《失戀三十三天》裡的一段台詞：「一段感情裡，在起點時我們彼此相

愛，到結尾時，互為仇敵，你不仁我不義。我要你知道，我們始終勢均力敵。」

＊ ＊ ＊

有一集電視節目《奇葩大會》，一位叫趙大晴的女孩回憶起和前夫的「婚約」，令全場「老奇葩」淚奔。

「我們一起去迪士尼樂園，當眾跪在米奇、米妮面前，特別認真地說了一段：『皇天在上，后土在下。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。』」

我嚮往這種愛情，愛你就像愛兄弟。

小時候我不解為何張無忌選擇趙敏而不是周芷若，長大之後重翻《倚天屠龍記》，似乎找到了答案。

周芷若一生，在張無忌面前百般矯揉造作，搞得後者時常摸不清前者心思，這就罷

了，她僅僅為了一本祕笈，就殺朱兒、害謝遜。試問哪個男人會喜歡這般心腸歹毒、陰晴不定的女子？

再反觀趙敏，義薄雲天，典型的江湖女俠，願意為了張無忌放棄地位，背離家人，不帶一絲猶豫。用她自己的話說：「我偏要勉強。」

為了替張無忌爭取時間，儘管實力懸殊，她也要和武當三俠拚招。張無忌倒在十二番僧的掌下，是趙敏以名節和性命相逼，張教主才撿回一條命。

回想起那些張無忌和趙敏比肩作戰的畫面，你會不會覺得他倆特別像「雌雄雙俠」？

一命搭著一命，就像手足之間血濃於水，永生永世也絕不分離。

我嚮往這種愛情，愛你就像愛兄弟。今日酣飲論人生，他日仗劍走天涯。

「皇天在上，后土在下。」倘若兄台背叛，天地齊誅。

「不求同年同月同日生。」過去未曾相識，不甚重要。

「但求同年同月同日死。」要死，我就死在你的手裡。

願你和他，親如姐妹，情同手足。一拜天地，二拜高堂，夫妻對拜，四拜把子。

▲《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》。（圖／高寶書版提供）

★本文經高寶書版授權，摘自《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
孫生「送母進警局」影片遭批消費親人！　他氣炸回嗆
伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客狂拍：終於比下金城武樹
過年包1.2萬給媽媽卻遭冷落　他發現「真相」超懊惱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻住雙北「公婆要求學開車」　網一面倒支持：趁早學是好事

伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客直擊狂拍！網：阿北還沒初四欸

最美「海景鐵道」曝！南迴鐵路電氣化通車　高雄－花蓮車程省39分

嘉義年節「喪屍奇觀」…百人夜追垃圾車狂奔！環保局曝收運時間表

紙餐具要回收！環保署：自助餐、便當店「清、分、疊」規定7月上路

什麼是最好的愛情？專家：是我和你情同手足

部桃群聚21人確診「已6人解隔離」　還有2人重症插管、1人肺炎

中式傳統大餅送人超霸氣！　網狂推「1家老字號」：便宜又好吃

10個沒聽過的離奇夢境！解鎖日本文豪夏目漱石內心世界

過年「翻倍包1萬2」卻被老媽冷落　真相超悲劇！網傻眼喊：很母湯

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

人妻住雙北「公婆要求學開車」　網一面倒支持：趁早學是好事

伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客直擊狂拍！網：阿北還沒初四欸

最美「海景鐵道」曝！南迴鐵路電氣化通車　高雄－花蓮車程省39分

嘉義年節「喪屍奇觀」…百人夜追垃圾車狂奔！環保局曝收運時間表

紙餐具要回收！環保署：自助餐、便當店「清、分、疊」規定7月上路

什麼是最好的愛情？專家：是我和你情同手足

部桃群聚21人確診「已6人解隔離」　還有2人重症插管、1人肺炎

中式傳統大餅送人超霸氣！　網狂推「1家老字號」：便宜又好吃

10個沒聽過的離奇夢境！解鎖日本文豪夏目漱石內心世界

過年「翻倍包1萬2」卻被老媽冷落　真相超悲劇！網傻眼喊：很母湯

3女星辦完婚禮氣炸！她喜宴「省略吃飯」錄節目　憲哥：像參觀故宮

孫生「親手送母進警局」影片遭批消費親人！　氣炸嗆：你來擁有這種媽試試

30歲女人要養成的5個生活習慣　睡前放下手機、學會在週末早起

53%曾遇寒假打工陷阱　最怕：亂扣錢、不實徵才、簽怪約！

用錢幣刮太慢！超狂阿伯掏出「秘密武器」刮刮樂　網笑翻：老司機

姨撂話「嗑一個頭一百元」女童秒跪地狂嗑　陸網笑噴：虧大了

流落街頭又中風…他遇上「這群人」送上團圓飯　淚喊好幸福

超特別「鹽酥雞丁披薩」！台中質感系台菜館　流沙芋泥球咬開爆漿

歐洲求學再到柬埔寨上班！女主管旅外15年回台　談工作關鍵秘訣

周渝民、陳意涵攜男神、女神回歸！8部台劇未播先轟動

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」車禍昏迷

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

唐吉軻德買松葉蟹！人妻驚「好市多等重便宜400」

牛年4生肖恐陷破財危機！專家曝化解神招

車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎推生機書　作者58歲離世

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

1隔離者逃跑被捉回來　大鬧檢疫所

2021年12生肖幸運色　這5色最夯

更多熱門

相關新聞

怨偶互毆離婚　法庭上和解無罪

怨偶互毆離婚　法庭上和解無罪

洪姓男子與施姓女子於2020年5月間離婚，但先前曾互相聲請保護令，2人於2月間互毆、互告傷害，卻一起被檢方以違反保護令起訴，夫妻平時吵得兇，在庭上卻相當團結，齊稱保護令是4月才下來，2月互毆並無違反保護令，事後也一起撤回傷害告訴，北院日前判夫妻倆違反保護令部分無罪，傷害罪公訴不受理。

2021苦盡甘來！3星座把握上半年「爆棚桃花」

2021苦盡甘來！3星座把握上半年「爆棚桃花」

木頭男友開花了！「捧上真鈔花」她感動炸

木頭男友開花了！「捧上真鈔花」她感動炸

他幫GG友人問「民宿賣套套嗎」　釣出解答

他幫GG友人問「民宿賣套套嗎」　釣出解答

不用減肥啦！「最愛女友有點肉」星座Top4　第1名重視事業線

不用減肥啦！「最愛女友有點肉」星座Top4　第1名重視事業線

關鍵字：

兩性戀愛情侶感情愛情夫妻

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面