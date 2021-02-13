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台中密室絕殺動機曝！疑水房巨款喬不攏　4刀開胸剖腹取角頭命

▲台中密室絕殺動機曝！疑水房巨款喬不攏，4刀開胸剖腹取角頭命。（圖／讀者提供）

▲台中角頭在密室內被砍身亡，現場留下大攤血跡。（圖／讀者提供）

記者游瓊華／台中報導

宛如古惑仔電影般情節！台中市南屯區益豐路一處私人招待所大年初二清晨爆發血案，30餘歲綽號阿隆的男子疑與46歲陳姓角頭因經營水房分贓不均，撂來20多名小弟，帶著開山刀、西瓜刀等前去找陳男，並將陳男帶往休息室刺殺，隨即離去，陳男背部及前胸多處有刀傷，前胸更有道20公分致命刀傷，前後僅花不到5分鐘時間。目前警方已經掌握相關涉案人，正全力追緝中。

發生凶殺案地點是在台中市益豐路一棟6層樓大樓，13日大年初二清晨，陳男與10多小弟聚在3樓泡茶、打麻將。警方調查，46歲的死者陳男是地方角頭，有詐欺、賭博、妨害自由、恐嚇等前科，與阿隆同為詐欺集團同夥，行兇原因疑係雙方贓款分配不均導致。

據悉，阿隆疑因與死者合夥經營「水房」的鉅額贓款分配不均，警方指出，所謂「水房」就是詐騙集團的洗錢中心，就是將騙到匯入的錢，透過不同帳號，輾轉匯出洗錢，將錢漂白的地方。生活中洗衣服漂白當然要用水，洗錢雖然用的不是水，在這裡「水」是形容洗錢的動作，所以俗稱「水房」，而以警方過去破獲的「水房」規模隨便就破億，因此才會在大年初二引爆這場血案。

清晨6點15分，阿隆掌握了陳男行蹤，帶著20餘人走進招待所，先表明來意是「拜年賀春酒」，旋即點名要找陳男，當時陳正與友人在大廳聊天，現場還有許多小弟圍成好幾桌在打麻將，眾人第一時間還以為是熟識老友拜年，因此並不以為意。

據了解，阿隆先將陳男帶進小房間談判、雙方起衝突，陳男遭刺殺，身中4刀連臟器都外露，死狀悽慘；陳男小弟們發現狀況不對，卻遭阿隆同夥亮槍警告不准亂動，陳男另一批小弟聞聲報警並衝下樓欲救駕，卻遇到阿隆一行人，阿隆朝天花板開槍嚇阻後逃離現場，前後僅花5分鐘時間，大樓電梯、門外都可看到血跡斑斑。

據悉，陳男妻子昨天才剛從大陸返台正居家隔離中，由死者哥哥前往認屍做筆錄。

▲前後不到5分鐘，台中角頭遭密室砍殺胸前20公分刀傷身亡。（圖／讀者提供）

▲前後不到5分鐘，台中角頭砍殺身亡。（圖／讀者提供）

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