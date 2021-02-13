深夜接詭異訂單！　他被指名送餐到「停屍間第四排第四格」嚇哭

▲大陸廣東省中山市一間餐館深夜接到外送訂單，不料地點卻是醫院的停屍間。（示意圖／翻攝自百度百科）

圖、文／CTWANT

近年美食外送風氣盛行，路上幾乎到處都可看到騎著機車的外送員，而外送員每天在外奔波，過程中難免會碰到突發狀況，有時甚至遇上難以解釋的怪事。大陸廣東省中山市一間餐館深夜接到外送訂單，不料地點卻是醫院的停屍間，並註明是「左手邊第四排第四格」，還指定要一名李姓外送員服務，讓她當場嚇傻。

《武漢晚報》報導，該間餐館當晚10時許接到外送訂單，客人點了一份「肉片炒河粉」及「招牌雞扒包」，誰知送餐地點竟是「中山市陳星海醫院中醫院部地下負3層停屍間，進去左手邊第四排第四格拉開放進來」，並特別指名要李姓外送員負責送餐。雖然老闆當下感到毛骨悚然，但畢竟客人最大，還是按時出餐。

▲餐館接到詭異訂單。（圖／翻攝自微博）

李姓外送員前往取餐後，硬著頭皮前往送餐地點，到場後赫然發現醫院根本沒有地下3樓，且停屍間也不在中醫部大樓。餐廳黎姓女店長事後透露，訂餐的客人和李姓外送員可能互相認識，2人關係相當親近，才會故意開玩笑，整起事件只是普通的惡作劇。

事實上，隨著網路訂餐越來越普及，外送員每天在外奔波，除了時常遇到各種千奇百怪的備註，也要面對各式各樣的客人，例如要求外送員要是帥哥、幫忙畫畫、不要按門鈴等古怪要求，但外送員也只能盡量滿足客戶需求，只能說這年頭要當外送員也不是一件容易的事。

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