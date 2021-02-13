畫面曝光！日本房屋「海綿式」恐怖搖晃　消防通報至少14人受傷

▲日本地震畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter／himei42）



記者王致凱／綜合報導

日本福島縣外海台灣時間13日晚間發生規模7.1強烈地震，其中福島核電廠所在的福島縣，最大震度達「6強」，搖晃程度相當劇烈。有日本網友在推特上分享地震當下拍攝的影片，讓人不禁驚呼，地震讓房屋搖起來有如「海綿屋」。

從推特上流傳的影片可見，地震發生時當地搖晃相當強烈，各種家具、物品都搖到位移，櫃子上的零散物品也掉落滿地，讓人看了心驚膽戰。

根據日本氣象廳觀測，這起地震震源深度60公里，屬於中層地震，各地最大震度「6強」，幾乎整個東北和關東地區都有強烈震感，其中東京都也有震度4左右搖晃。

在災情方面，東京電力公司已經確認，包括福島核電廠在內各地核電廠都沒有發生異常情形，不過根據日本經濟產業省統計，地震後東京電力供電區域內共有86萬戶停電、東北電力供電區也有超過9萬戶停電，東日本合計共有約95萬戶停電。

日本NHK報導，日本各地陸續傳出人員受傷消息，其中在宮城縣通報5人受傷送醫，其中4人輕傷，另有1人可能需要住院觀察。另外，福島縣福島市消防局也通報有8人受傷送醫，而新潟縣也通報1人跌倒摔傷頭部送醫，全日本合計至少14人在地震中受傷，但傷者人數還有可能增加。

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