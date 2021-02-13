那些一夫多妻男！外遇20年送小三豪宅　找小四生2子喊：妻沒生兒

▲不少人夫不甘於一夫一妻的安穩生活，而選擇向外發展，享受一夫多妻之樂，被正宮抓包後，一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／整理報導

有不少人夫不甘於一夫一妻的安穩生活，總是喜歡在外找刺激，一個小三不夠，甚至還找了小四、小五，讓正宮崩潰不已。高雄就有名人夫在外坐擁小三、小四，甚至直接將小四所生的2名兒子帶回家，還要他們喊正宮「大媽」。正宮隱忍數十年後決定向丈夫及小四求償，因此獲賠50萬元。

▲高雄人妻因難產拿掉子宮，丈夫竟以她沒生兒子為由，找小四連生2兒，還帶回家叫他們喊正宮，「大媽」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

妻子難產拿掉子宮 人夫喊「要傳宗接代」在外找小三小四生兒

高雄一名人妻指控，自己生下長女後，卻在第二胎不幸難產，因此拿掉子宮。豈料，丈夫竟以她無法生育，夫家無法傳宗接代為由，多次在外亂搞，先是跟小三生下一名兒子，之後又與一名翁姓小四連生2名兒子，還直接帶回家要兒子叫她「大媽」，讓她感到相當難堪，隱忍數十年後，決定對丈夫及小四求償，而法官也判其丈夫與小四須連帶賠償人妻50萬元。

▲桃園有錢人夫在外養小三、小四，時間長達20年，還送豪宅給小三，正宮抓包後崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

人夫擁「小三、小四」還送豪宅 中風手機狂響！妻才知遭背叛20年

桃園一名有錢人夫因中風住院，但因其臥床期間手機狂響，妻子一見後竟發現丈夫背著她在外偷吃，坐擁小三、小四，且時間還長達20年。不僅如此，人夫還送小三豪宅，方便2人在裡頭幽會，而至於小四的部分，人夫則經常帶她上摩鐵激戰，完事後還會互傳鹹濕對話，讓正宮崩潰，憤而對小三、小四求償。法官審理後，則判小三、小四須各賠正宮50萬元。

人夫瞞已婚爽享「1妻3妾」 小五驚覺受騙怒批：1隻鳥捅4個洞

台中一名人夫在外隱瞞已婚身份與3名女子交往，享受1妻3妾之福，直到小五得知受騙後，氣得在LINE群組上痛批，「你1隻鳥要捅4個洞，噁心！骯髒！」，但事後被人夫提告毀謗，而小五最終也被法官判拘役40天，得易科罰金4萬元。

一夫一妻制度是現代社會一直奉行的家庭模式，但卻有不少人不甘於這樣的生活，而向外發展，隱瞞另一半與另名男、女子發生婚外情，但當被抓包後，不但破壞了家庭原有的圓滿，甚至得吃上官司，得不償失，因此奉勸所有已婚人士，除非了斷原本的婚姻，否則在外要懂得避嫌，以免節外生枝。