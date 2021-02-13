　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

那些一夫多妻男！外遇20年送小三豪宅　找小四生2子喊：妻沒生兒

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人夫不甘於一夫一妻的安穩生活，而選擇向外發展，享受一夫多妻之樂，被正宮抓包後，一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／整理報導

有不少人夫不甘於一夫一妻的安穩生活，總是喜歡在外找刺激，一個小三不夠，甚至還找了小四、小五，讓正宮崩潰不已。高雄就有名人夫在外坐擁小三、小四，甚至直接將小四所生的2名兒子帶回家，還要他們喊正宮「大媽」。正宮隱忍數十年後決定向丈夫及小四求償，因此獲賠50萬元。

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄人妻因難產拿掉子宮，丈夫竟以她沒生兒子為由，找小四連生2兒，還帶回家叫他們喊正宮，「大媽」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

妻子難產拿掉子宮　人夫喊「要傳宗接代」在外找小三小四生兒

高雄一名人妻指控，自己生下長女後，卻在第二胎不幸難產，因此拿掉子宮。豈料，丈夫竟以她無法生育，夫家無法傳宗接代為由，多次在外亂搞，先是跟小三生下一名兒子，之後又與一名翁姓小四連生2名兒子，還直接帶回家要兒子叫她「大媽」，讓她感到相當難堪，隱忍數十年後，決定對丈夫及小四求償，而法官也判其丈夫與小四須連帶賠償人妻50萬元。

▲豪宅（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園有錢人夫在外養小三、小四，時間長達20年，還送豪宅給小三，正宮抓包後崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

人夫擁「小三、小四」還送豪宅　中風手機狂響！妻才知遭背叛20年

桃園一名有錢人夫因中風住院，但因其臥床期間手機狂響，妻子一見後竟發現丈夫背著她在外偷吃，坐擁小三、小四，且時間還長達20年。不僅如此，人夫還送小三豪宅，方便2人在裡頭幽會，而至於小四的部分，人夫則經常帶她上摩鐵激戰，完事後還會互傳鹹濕對話，讓正宮崩潰，憤而對小三、小四求償。法官審理後，則判小三、小四須各賠正宮50萬元。

人夫瞞已婚爽享「1妻3妾」　小五驚覺受騙怒批：1隻鳥捅4個洞

台中一名人夫在外隱瞞已婚身份與3名女子交往，享受1妻3妾之福，直到小五得知受騙後，氣得在LINE群組上痛批，「你1隻鳥要捅4個洞，噁心！骯髒！」，但事後被人夫提告毀謗，而小五最終也被法官判拘役40天，得易科罰金4萬元。

一夫一妻制度是現代社會一直奉行的家庭模式，但卻有不少人不甘於這樣的生活，而向外發展，隱瞞另一半與另名男、女子發生婚外情，但當被抓包後，不但破壞了家庭原有的圓滿，甚至得吃上官司，得不償失，因此奉勸所有已婚人士，除非了斷原本的婚姻，否則在外要懂得避嫌，以免節外生枝。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
新竹小客車自撞匝道　車子全爛變形駕駛慘死
台中密室殺人！假借拜年尋仇　10多人打麻將無視屋主被砍死
為5千塊拼了！ 老公「狂壓老婆頭」撞氣球　胡瓜目睹笑瘋
東湖停車「1天噴1500元」　她見真相傻眼當地人卻力挺
親戚最愛問「薪水多少、幾時結婚？」　法律人神回千人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹自小客「東大高架橋」自撞匝道！車身爛毀變形　駕駛重傷慘死

路殺畫面曝！阿公店客滿敗興回　無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

那些一夫多妻男！外遇20年送小三豪宅　找小四生2子喊：妻沒生兒

台中密室絕殺！角頭被砍4刀「年初二成忌日」　10護法竟照打麻將

全國最高合歡機動派出所！海拔3150公尺　提供雪季全方位服務

百萬「美女襄理」收大鵰照！　3特徵揪噁男竟反遭出征

台南女掉香奈兒短夾…內裝2萬現金！阿伯3mins假動作「塞褲縫」摸走

男花1萬7買「YouBike」竟是贓車　超慘！免坐牢代價5萬

熱衷刑案考偵查佐升上小隊長　黃愛倫獲國光警察獎詐欺類第一名

苗栗違停「科技執法」擴點！竹南火車站圓環周邊　3月起開罰

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

新竹自小客「東大高架橋」自撞匝道！車身爛毀變形　駕駛重傷慘死

路殺畫面曝！阿公店客滿敗興回　無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

那些一夫多妻男！外遇20年送小三豪宅　找小四生2子喊：妻沒生兒

台中密室絕殺！角頭被砍4刀「年初二成忌日」　10護法竟照打麻將

全國最高合歡機動派出所！海拔3150公尺　提供雪季全方位服務

百萬「美女襄理」收大鵰照！　3特徵揪噁男竟反遭出征

台南女掉香奈兒短夾…內裝2萬現金！阿伯3mins假動作「塞褲縫」摸走

男花1萬7買「YouBike」竟是贓車　超慘！免坐牢代價5萬

熱衷刑案考偵查佐升上小隊長　黃愛倫獲國光警察獎詐欺類第一名

苗栗違停「科技執法」擴點！竹南火車站圓環周邊　3月起開罰

羅時豐「52歲翻紅超猛」爆紅1關鍵曝！　4歌手當斜槓YouTuber超夯

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物　擬人化形象曾進駐圓明園

南韓新冠增362人確診！政府「鬆綁」防疫措施...餐廳開到晚間10時

巴特勒甩「壞隊友」標籤　總冠軍賽G5僅休48秒贏得尊敬

新竹自小客「東大高架橋」自撞匝道！車身爛毀變形　駕駛重傷慘死

Mac必裝！達人曝「9款實用Apps」工作效率↑　搜尋、網頁更方便

路殺畫面曝！阿公店客滿敗興回　無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

阿北變歐巴！柯文哲不穿高腰褲　驚見「這個長度」跟馬英九一樣⋯

高速公路爆胎千萬別急煞　這個「通報號碼」快記起來！

那些一夫多妻男！外遇20年送小三豪宅　找小四生2子喊：妻沒生兒

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

男撿到信用卡大玩「色情馬拉松」刷40萬

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

快訊／北市女子凌晨倒路口亡！警拉封鎖線

汀洲路「64秒死亡片」曝！路倒男慘遭小黃輾斃

即／陽金公路11K土石崩落　交通中斷雙向封閉

快訊／台中初二爆兇殺！1男遭砍亡

高雄男喊「大奶妹來倒酒！」低胸女怒告性騷

北市恐怖路殺！壓車底拖650m「棄屍落跑」

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

縱火燒死6至親　翁仁賢死前還放話

更多熱門

相關新聞

不忠、冷卻、前任　挖出現代人感情3大地雷

不忠、冷卻、前任　挖出現代人感情3大地雷

對於有口難言的感情困擾，不少人選擇到網路各大感情專版請益，「OpView社群口碑資料庫」蒐集去年各大感情專版的討論聲量，以專利語意分析技術，直接挖出網友心中的感情地雷，從不忠、冷卻、前任3大NG行為中，看情侶或夫妻關係產生裂痕的問題有哪些。

美警局長「1人尬3女」！結局GG

美警局長「1人尬3女」！結局GG

老公床上搞小三　人妻猛巴頭啪啪響

老公床上搞小三　人妻猛巴頭啪啪響

老公偷吃美艷家教激戰100多回！正宮悽慘下場曝

老公偷吃美艷家教激戰100多回！正宮悽慘下場曝

夫妻想讓小孩從母姓　婆婆氣罵不孝

夫妻想讓小孩從母姓　婆婆氣罵不孝

關鍵字：

外遇小三一夫多妻婚姻

讀者迴響

熱門新聞

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

薔薔「生理期第1天」看清男友！

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

男撿到信用卡大玩「色情馬拉松」刷40萬

過年車位被霸佔！50年鄰居裝傻…她出大招反制

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面