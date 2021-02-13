她抓包「神父修女激情交疊」慘被滅口　水井浮屍案30年後才伸冤

▲印度一名天主教神父與小14歲修女發生性關係，當場被另一名小修女抓包。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

印度21歲修女阿卜哈雅（Sister Abhaya）將近30年前慘遭殺害，兇手卻是直到3個月前才被判處無期徒刑定讞，讓正義終得伸張。殺人現場位於庇護十世修道院（St Pius X Convent），當時神父托馬斯（Fr Thomas Kottoor）與修女塞菲（Sister Sephy）正在廚房發生性關係，卻被阿卜哈雅撞見，因此痛下殺手。

根據CNN報導，阿卜哈雅從5歲起就對聖經故事產生興趣，19歲時如願成為修女後便在喀拉拉邦（Kerala）的庇護十世修道院生活，1992年3月27日阿卜哈雅在凌晨4時許起床，想要到一樓廚房喝水，卻意外目擊神父托馬斯與小他14歲的修女塞菲正在性交，竟因此慘遭兩人滅口，還被棄屍水井。

驗屍報告顯示，阿卜哈雅的脖子兩側留有指甲印，頭部有2處撕裂傷、頭骨骨折，身體也有多處擦傷。警方在案發現場發現，阿卜哈雅的2只拖鞋分別散落在廚房門口與冰箱附近，白色面紗被掛在門上，一瓶開著的水流淌在磁磚地上，水果籃被打翻，角落還放著一把斧頭。

然而，無論是驗屍報告或是犯罪現場遺留的證據，在過去近30年來，都沒有被帶到法庭上，取而代之的是警方吃案、神父托馬斯的一再否認、重要證人數度遭折磨逼供。阿卜哈雅的哥哥比朱（Biju Thomas）表示，雖然爸爸是個低收入的農民，但他每天會坐好幾個小時的公車去敦促警察重新調查舊案，查明真相，「他受了很多苦，他總是說，『我敢肯定，有人殺了我的女兒。』」

這樁被誤導為溺水自殺的慘案終於在2020年水落石出，雖然現年70歲的神父托馬斯辯稱，「我沒有做錯事情，上帝與我同在」，修女塞菲還為了掩蓋罪行而進行處女膜修復手術，兩人在12月22日雙雙遭到法院判處無期徒刑，可惜阿卜哈雅的雙親已經在2015年離世，無法親眼見證兇手被繩之以法。

From ‘suicide’ to conviction of Father Thomas and Sister Sephy: How it took 28 years for Sister Abhaya to get justice

https://t.co/7XJ6vsw4Dt — OpIndia.com (@OpIndia_com) December 28, 2020

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