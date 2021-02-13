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人夫2度外遇生子…禁不起被詢問「離家出走」　妻心寒訴請離婚

▲桃園市八德警分局姜姓員警去年2月間冒用他人名義入侵電腦公文系統竄改案件，被查獲後送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓女子一日無意間看到老公LINE訊息，意外發現老公在外與人有染且生有一女。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

張姓女子2019年間見老公阿平（化名）電腦上的LINE未登出，好奇上前查看後，意外發現老公在外偷吃且與人產有一女，氣得當下趕緊找阿平對質，不料，阿平因無法接受妻子逼問，坦承實情後選擇離家出走！事後，張女因怎麼也聯繫不上老公，在3名小孩勸說下上法院訴請離婚；台中地院審結予以判准。全案仍可上訴。

張女與阿平1998年3月結婚，2人婚後育有3名子女。張女2019年7月間發現老公LINE電腦版未關閉，經查看後因而得知先生在外與一名林姓女子有染，且2人還共同育有1女！她當下深受打擊，痛心地前去與老公對質，阿平這才坦承實情。

法庭上張女主張，阿平其實早在2012年於大陸經商時就曾外遇，同樣與人生有一子，但當時她因考量子女年幼，選擇原諒老公，沒想到阿平仍不知悔改，返台後又再次出軌，與林女同居並產下1女，且經她追問，人隨即失聯並表示不願再與她及3名子女聯繫。對此，張女認為阿平已破壞夫妻間的和諧，2人婚姻破裂、難以維持，最後在3名子女鼓勵下決定訴請離婚。

▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲張女知情後氣得質問老公，不料老公卻就此離家出走。（示意圖／免費圖庫pixabay）

台中地院審理時勘驗相關證據，發現阿平在LINE上傳訊張女，「我不會再回去了，妳也不要再管我，大家放手吧，我不會再接妳電話，也不會再跟小孩聯絡了」等語，且開庭當天阿平也未到場或提出書狀說明；法官認為，這段婚姻會出問題應歸咎於阿平，他在外與林女有逾越普通男女朋友間的交往，背離夫妻的忠誠義務在先，客觀上雙方顯然已無維繫婚姻的意願，審結判准2人離婚。全案仍可上訴。

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