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牛轉乾坤！「帶路達人」鄭武郎　鹿港鎮史館展出「新年好攝影展」

▲帶路達人鄭武郎舉辦新年好攝影展。（圖／記者唐詠絮攝）

▲帶路達人鄭武郎舉辦新年好攝影展。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆新年對於國人來說，是年度的大事與盛事，尤其在傳統民俗氣氛濃郁的鹿港而言，更是有許多流傳已久的禮俗。被譽為「帶路達人」的文史工作者鄭武郎，除了導覽講解生動精彩之外，更以相機記錄了數十年的鹿港民俗活動，春節期間走訪鹿港鎮史館「鄭武郎攝影展」，絕對能讓您一飽充滿「年」味喜氣的故事。

鄭武郎從小醉心鹿港古蹟文化，數十年前成立鹿仔港文史工作室，帶引培育不少導覽人員，目前服務於彰化縣政府，專職觀光旅遊行銷工作，接待超過4千個來自世界各地的旅遊團體，還被稱為「文化帶路人」，深受好評與推崇。

▲帶路達人鄭武郎舉辦新年好攝影展。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭武郎表示，他自國小開始跟著長輩到寺廟探索、聽老人家講古，閒暇之餘，也背起相機四處紀錄鹿港的點滴，從事將近40年的歲月研究與紀錄，成就了他對在地文化的專業。鹿港鎮長許志宏表示，鄭武郎老師熱心推廣鹿港文化及觀光旅遊，是一位傑出的導覽老師，曾獲得交通部觀光局頒發「觀光行銷最佳個人獎」，實為鹿港之光。

▲帶路達人鄭武郎舉辦新年好攝影展。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭武郎認為，彰化縣境內還是鹿港一帶最受遊客青睞，因為這裡有百年古蹟、文化遺址、手工藝、人文、美食和特產伴手禮，來自世界各地的遊客都被深深吸引。而鹿港的年俗，至今都還保留著傳統，例如初一開門迎財神，所以很多居民開啟大門是要算好時辰的，初四接財神更是備受工商業界重視，在初五開工日也有福德祠財神爺繞境祈福等系列活動。

▲帶路達人鄭武郎舉辦新年好攝影展。（圖／記者唐詠絮攝）


初九拜天公在鹿港更是非常莊嚴盛大的祭典，除了擺燈座恭迎天公之外，擺祭品的供桌四腳都要墊上金紙。元宵節在龍山寺更是祈燈盛會，信眾來求喜燈、財燈、光明燈與平安燈，需要擲筊，菩薩允准了就可將燈帶回去，如果願望達成，明年再來加倍奉還。鄭武郎說，他見過有人求子、求姻緣有成，一次來還一百個燈，以示誠心，而來龍山寺求燈也等於是承接來還願之人的喜氣，所以非常靈驗。

此外，在鹿港舉辦過的民俗活動中，還有元宵節「跳菜股，娶好某，偷挽蔥，嫁好尪」的趣味呈現，男生跳過一漥漥的包心菜田，女生到田裡偷挽蔥，都是祈願得到好姻緣的意思。

▲帶路達人鄭武郎舉辦新年好攝影展。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭武郎表示，「新年好」攝影展所呈現的不僅是照片，還融入了在地年節的特色與民間風俗的傳統故事，展現一般常民的生活與願望，更承載著鹿港的文化傳承，「如果今天不記錄，明天就會後悔；今天的紀錄將成為永久的歷史見證」，身負使命感的鄭武郎，歡迎大家來鹿港深度旅遊探索鹿港的文化密碼。

鹿港鎮公所更藉由鄭武郎將在地居民喜氣熱鬧的新年活動畫面，在鹿港鎮史館推出「新年好」「鄭武郎攝影展」，呈現鹿港特有的民俗風情，自即日起至4月18日止，歡迎各界踴躍來觀賞。

▲帶路達人鄭武郎舉辦新年好攝影展。（圖／記者唐詠絮攝）

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