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陸未來航母5款新艦載機　全新隱形戰鬥機、空警-600上艦

▲▼山東艦航母演訓畫面。（圖／翻攝央視）

▲大陸國產航母山東艦演訓畫面。（圖／翻攝央視）

記者黃聖庭／綜合報導

解放軍目前計畫開發5款新型艦載機，項目有彈射起飛型殲-15T、隱形艦載機殲-35、艦載空警-600預警機、直-20艦載型直升機、艦載無人直升機。中國大陸航母現在正如火如荼建造中，繼山東艦之後，003型與004型航母也即將進入完工階段，未來這些艦載機將成為重要的武裝力量。

▲解放軍海軍殲-15艦載機於航母上進行起降訓練。（圖／翻攝中國軍視網）

▲殲-15艦載機於航母上進行起降訓練。（圖／翻攝中國軍視網）

根據報導，第一款艦載機是彈射起飛型的殲-15T，在去年11月第一次曝光，引擎換裝國產WS-10渦扇發動機，使用了向量噴管技術，重量變輕與加強推力，大幅延長發動機使用壽命。另外為了符合在航空母艦上使用，殲-15T加上前起落架，裝設彈射器連杆，同時能用在蒸氣彈射或電磁彈射上起飛，大幅增加起飛效率，未來將成為航母量產戰鬥機。

▲▼FC-31鶻鷹隱形戰機。（圖／CFP）

▲殲-35外型可能接近FC-31鶻鷹隱形戰機。（圖／CFP）

第二款艦載機是新型隱形戰鬥機，暫稱殲-35，中國航空研究院去年7月曾發布「2021年首飛」消息，外界猜測其外形會接近FC-31鶻鷹隱形戰機，不過發動機、雷達等會採用最先進科技，並且調整符合艦上功能。殲-35可能是接近重型戰鬥機的中型機，機翼面積增多並採摺疊式與攔阻鉤，加裝側彈艙，配備殲-20感應設備與電子戰等系統；掛彈量、起飛重量與作戰半徑都有望大幅提升。

▲▼空警-600西安衛星照曝光。（圖／取自微博）

▲空警-600西安衛星照曝光。（圖／取自微博）

第三款是空警-600艦載預警機，目前預計2022年部署003型與004型航空母艦，具備空中雷達功能，強化對空、對海防禦延展擴大，除此之外，還能做為空中指揮所，帶領戰鬥機執行遠端攻擊任務。空警-600目前已知的性能數據，最高時速693公里，最大航程2800公里，號稱配備大型AESA雷達（有源電子掃描陣列）能夠遠距離偵測隱形飛機，讓F-22和F-35無所遁形。

▲▼解放軍直-20。（圖／路透社）

▲解放軍直-20。（圖／路透社）

第四款機型是戰鬥直升機，為直-20艦載版，與美海軍MH-60R海鷹直升機同等級，其一側可安裝武器掛架，能攜帶反艦導彈、魚雷或搜救裝置，預計能提升航空反潛能力。

▲▼大陸「AR500C高原型無人直升機」。（圖／翻攝自搜狐）

▲圖為AR500C高原型無人直升機。（圖／翻攝自搜狐）

最後一款則是AR-500B艦載無人直升機，在去年12月初完成試飛，是解放軍第一款小型艦載無人直升機。最大起飛重量約500公斤，時速最快可達140公里，巡航時度120公里，任務可執行海面廣域監視與識別。

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