春節出遊「泡湯」成選項　業者提醒3點要注意...別吃太飽



▲溫泉業者提醒，泡溫泉應注意不可吃太飽，且要注意空氣流通以及保暖避免感冒。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

年節期間許多民眾可能換選擇出遊、聚餐或者是泡溫泉，但飯店業者也表示，泡湯也有很多注意事項，例如深度應以胸口為基準，空腹或吃太飽都不宜，醫師也強調，泡溫泉不宜超過15分鐘，如有心血管疾病者也應注意水溫調節。

北投大地溫泉酒店表示，泡湯是許多民眾冬天暖身的選擇之一，且今年寒冬伴隨霸王級寒流，讓北投泡湯幾乎天天客滿，但泡湯其實有許多應注意事項，也呼籲民眾在泡湯時要多加留意。

首先，應在飯後1小時才可以進行泡湯，且空腹以及有喝酒也都不適合泡溫泉或熱水池，另外在跑步、打球等激烈運動後，也應休息20分鐘才可進行溫泉浴，泡溫泉時也應該多注意補充水分。

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其次，泡溫泉可以選擇大眾溫泉，因為大眾湯屬於戶外空間，所以空氣較為流通，比較不容易出現悶熱、頭暈等現象，如必須泡個人湯屋，也應注意空氣流通，避免使用個人湯屋造成危險。

最後在泡湯時，應注意隨時擦汗，泡湯後更需將全身汗擦乾可避免感冒，另泡湯深度分全身浴及半身浴，以胸口為基準，半身浴為老少咸宜的泡法，安全又健康，但如果想泡全身浴則適合提神，但時間不宜過長。

大地溫泉還特別提醒，每次泡湯15分鐘一定要起來休息，並且時間不宜過長，入水前也應該先將全身淋濕再進入溫泉池，尤其是個人湯屋，長時間的久泡，可能會造成身體不適的反效果。

▲醫師表示，有高血壓或心血管疾病病史的患者泡湯時間不宜超過15分鐘。（圖／記者游宗樺翻攝）

雙和醫院心臟內科主治醫師鍾一瑋醫師表示：有高血壓或心血管疾病的患者在泡湯時要注意時間不應超過15分鐘，在泡湯的過程中要注意水分的補充，以避免低血壓。

起身的時候也要慢慢起身，避免暈眩或昏倒。水溫盡量不要超過40度，也盡量避免冷熱水交替。冷熱的溫差會造成血管收縮和擴張更容易引發心肌梗塞或腦中風。最重要的是平時就要天天量血壓，規則服藥，避免血壓高低起伏不定。