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衛工處過年不打烊　一通電話「清管達人」出動通水管

▲▼北市衛工處人員清理下水道。（圖／北市衛工處提供）

▲北市衛工處人員清理下水道。（圖／北市衛工處提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節到來，北市衛工處提醒市民朋友，在過年期間享用豐盛的年節菜餚之後，要先用餐紙巾擦拭油膩的鍋碗瓢盆，再以清水清洗；以及避免將菜渣、廚餘、抹布、毛髮等異物丟入水槽或馬桶內，一起共同維護污水管渠暢通。

衛工處長林昆虎說，油脂堵塞是造成公共污水管渠堵塞的主要原因，佔了80%管渠堵塞案件。為了有效排除污水管渠堵塞問題，衛工處自109年起導入「精實管理」手法，將累計通報3次視為熱區，首先進入熱區進行人孔檢視，接著辦理預防性清疏、調查商家、商家宣導和水質稽查等作業，並且將流程制定成SOP，經過落實的執行，109年堵塞通報案件較108年明顯的減少逾470件。

營管科林佳雯科長補充說明，在進行商家宣導和水質稽查的過程中，也不乏有知名的商家名列其中。如鼎泰豐信義店也曾因為排放的污水水質未符台北市納管標準，經過宣導以及商家的自主檢查，將原本未維護有效攔截油脂的油脂截留器進行改善後，於109年6月再度辦理水質稽查時，其污水水質已大幅改善，動植物油脂已合格不再超標。

維護科張賢德科長表示，將1年內曾通報3次污水堵塞的地點視為熱區，在熱區內的人孔全部進行檢視並做上記號，接著辦理預防性清疏，這一連串的流程明顯的降低了重複堵塞的機率，後續也會加強列管及追蹤。

衛工處表示，在享受春節假期的同時，如果遇到公共污水下水道發生堵塞，發現家中的馬桶、水槽排水不通時，可立即撥打清疏專線02-2596-8603或1999市民服務熱線，只要一通電話，「清管達人」即刻出動，幫民眾解決公共污水管堵塞問題。

▲▼北市衛工處人員清理下水道。（圖／北市衛工處提供）

▲▼北市衛工處人員清理下水道。（圖／北市衛工處提供）

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