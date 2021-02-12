那些很貴的車禍！開MARCH睡撞S63　路不熟撞毀麥拉倫…維修百萬up

▲MARCH撞上停路邊停車格的白色賓士，導致車頭全毀，而賓士車車尾也被撞爛，粗估維修費高達150萬元。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／整理報導

近年來有不少人喜歡開著千萬跑車上路，讓用路人一見避之唯恐不及，深怕出了車禍，就必須負擔天價維修費。台中就有一起車禍案件，一名女子開著MARCH上路，但疑似疲勞駕駛，開到一半睡著，竟直接撞上停在路邊一輛人稱「賓士性能車王」的S63，導致該賓士車尾幾乎全毀，維修費高達150萬元，讓到場員警不禁替女子捏一把冷汗。

開MARCH「睡撞」S63 24歲正妹要賠150萬up維修費

台中一名的24歲紀姓女子2020年12月4日清晨開著她的小MARCH外出，但疑似精神不濟，在行經松竹路三段時睡著，直接撞上停在路邊停車格的S63，導致S63車尾幾乎全毀，粗估維修費高達150萬元，讓到場員警不禁為女子擔憂，「賠不完了！希望她有保險！」

▲23歲美籍男載女友夜遊，卻疑似不熟路況自撞分隔島，導致車體扭曲變形。（圖／記者吳奕靖翻攝）

麥拉倫台南自撞「修理費400萬↑」 專家嘆：直接報廢

一名來台唸書的美籍生2021年1月2日駕著一輛千萬跑車麥拉倫帶女友遊台南，但沒想到，他疑似路況不熟，失控自撞東門圓環旁的分隔島，導致車體扭曲變形，而經專家評估後，維修費高達400萬元以上，也讓專家直言，「一般車主會選擇直接廢」。

▲女騎士外套自捲車輪，導致連人帶車倒地，還撞上在等紅燈的法拉利，導致車門凹損，維修費90萬起跳。（圖／民眾提供）

長外套捲進車輪！女騎士自摔撞1500萬法拉利 維修費90萬起跳

台中一名女騎士2020年11月10日騎車行經市政北二路時，疑似外套太長而捲進車輪，讓她連人帶車倒地，碰撞到對向正在停等紅燈一輛要價1500萬的法拉利F8 Tributo，導致法拉利車門凹陷，粗估維修費90萬元起跳。

用路人在上路時應注意路況，另外，也應盡量避免外套、雨衣反穿，或是穿著過長衣物，以免衣角捲進輪胎而發生車禍。更重要的事，必須避免疲勞駕駛、酒後駕車，否則恐會釀成大禍，後果不堪設想。