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牛年「5生肖」犯太歲！專家曝解決方法：屬羊沖煞最嚴重

▲▼ 運勢,命理,生肖,占卦。（示意圖／shutterstock）

▲今年生肖羊沖煞影響最為嚴重。（示意圖／shutterstock）

記者崔子柔／綜合報導

2021牛年犯太歲的生肖有「牛、龍、馬、羊、狗」，有型男命理師之稱的湯鎮瑋老師就替各生肖解答，提供化解波折的轉運方式給民眾參考，希望大家能安定心境過好年。

一、牛：值太歲

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運成行至本命年時必須謹慎對待，今年可能情緒起伏較大，容易自生煩惱，須以不變應萬變，凡事記得以和為貴。

化解方式：屬牛者可能各方面運勢都受到影響，造成情緒不穩，切記凡事都不可操之過急，容易做出錯誤判斷。

二、羊：沖太歲

生肖羊（未）和牛年（丑）地支相衝，「逢沖則動」，運勢反覆，可能出現徒勞無功的狀況，也會出現破財、血光意外，最好低調行事。

化解方式：今年沖煞是疾厄宮，屬羊者容易被病符侵擾，除了要好好照顧身體外，外出旅遊時也要當心血光意外。

▲屬狗的朋友只要穩定自己運勢發展上的好運，就有機會讓自己的旺運延續到年底。（圖／取自免費圖庫Pickpik）

▲各種「犯太歲」各有其影響，無論是哪一種皆代表運勢多變、反覆無常。（圖／取自免費圖庫Pickpik）

三、馬：害太歲

做事常遇到阻礙導致心慌，另要格外提防小人，恐受到陷害出賣，投資上也不能太貪求，否則會損失重大。

化解方式：常常一心急就無意間在言語上得罪他人，無形中給自己製造一些是非，應遵守「以和為貴」的原則，避免紛爭，與伴侶之間則要凡事各退一步。

四、狗：刑剋太歲

雖受運程影響較小，但仍是吉凶互現，就算有好運庇護仍要保有謙卑態度，才能解危為貴。

化解方式：生肖狗（戌）和牛年（丑）地支相刑，會顯現在言語紛擾，要特別注意言行表現，當心禍從口出。

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。（示意圖／記者孫于珊攝）▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

▲屬馬、屬龍者應避免大額投資。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

五、龍：破太歲

在犯太歲中的影響力最小，不利人際往來，容易煩惱恩怨事情，另要提防是非破財，不要多管閒事，引起官方訴訟。

化解方式：對計畫好的事情要有可能破局的準備，另要避免大額投資，恐怕會血本無歸。容易生意合夥人引起紛爭，所以對象一定要慎選，否則情節嚴重恐會鬧上法院。

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