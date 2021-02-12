女貪官收賄無極限！買房藏贓物…檢調開門震驚：堆滿金條

▲王麗收賄無極限，整間屋子裡擺滿奢侈品。（圖／翻攝陸媒）



記者柯振中／綜合報導

大陸青海省先前破獲一起貪汙案，時任青海省地方金融監管局副局長的王麗收賄，甚至還買了一棟專門藏匿贓物的房子，被找到時，涉案金額的龐大，連調查單位都震驚了。

綜合陸媒報導，王麗1962年出生於河北，42歲時升任西寧市商業銀行行長（後改為青海銀行），接著兼任黨委書記與董事長，直到2018年卸任前，一共擔任了12年的銀行行長。

王麗卸任後高升，成為青海省地方金融監管局副局長、巡視員。不過，因為她被查到貪污，2020年2月卸任，也被開除共產黨黨籍、公職職務。

調查單位經過查詢，王麗收賄無數，且貪得無厭，無論金額大小，全都來者不拒，讓青海省紀委痛批「根本沒有底線」。

▼光是高價絲巾，王麗就有一整個衣櫃的量。（圖／翻攝陸媒）



一開始查扣贓物時，王麗的家中根本什麼也沒有，後來再經過調查，才知道王麗偷偷瞞著丈夫，在外面買了一間房子。檢調單位破門後，被屋裡的場面給震驚了。

王麗買了這間屋子，專門藏匿贓物，且室內擺設全都用最高檔的設計，根本沒有貼壁紙，而是找了彩繪師，依照屋內的設計，畫上相配的圖案。

此外，屋內還有各式各樣的奢侈品，光是單價3、4,000元（人民幣，下同，約新台幣1萬3,000元到1萬7,200元）絲巾的數量，就塞滿了整個衣櫃，還有許多重量一公斤的金條，以及50萬元（約新台幣216萬元）的紀念鈔。

▼王麗被捕後，對自己的行為感到懊悔。（圖／翻攝陸媒）



儘管王麗收賄無數，在外人面前總是包裝得節儉，甚至還委託助理拿破掉的褲子去縫補。王麗本人則說，她最大的悲傷來源，就是那間房子，唯有在屋裡獨處時，才能找到平靜，接著穿上收賄得到的奢侈品，在鏡子前欣賞自己的身影。

檢調單位調查後，依照貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有企業人員濫用職權罪等罪嫌，將王麗起訴，目前案件仍在進一步審理當中。